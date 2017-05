Ni fotos ni vídeos en el autobús

«Queda prohibido grabar y/o realizar fotos en el interior de este vehículo, así como su difusión a terceros». La Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) advierte así a los viajeros para que «se comporten» y cumplan las normas relativas a la protección de datos. «No es una barrera para proteger al conductor, para que no puedan difundirse conductas irregulares como se piensa, es para salvaguardar al pasaje», argumenta el gerente de la empresa, Juan José Piniella. Desde hace un mes, los carteles alusivos son visibles en toda la flota.

«Son muy pocos los que preguntan, solo se fijan los de la primera fila porque lo tienen delante», comenta la conductora de un bus de la línea 1 en su parada del Hospital de Cabueñes. Y el gerente sostiene que «no hemos cambiado el reglamento de la empresa, solo estamos anunciando una cuestión que regula el comportamiento que deben tener los ciudadanos en un espacio público según la Ley». Piniella expone que «el problema es la difusión de esas imágenes o vídeos que se graban en el autobús porque hay usuarios que no quieren salir y se acaban viendo en las redes sociales. Y con los menores el problema todavía es mayor».

«Es un cartel más, como el de prohibido fumar», remarca. Y recuerda que «hace años los autobuses traían una pegatina que prohibía hablar por el móvil en los autobuses porque se molestaba al resto de pasajeros y la quitamos porque no estaba amparada por ninguna ley, pero ahora sí». Según el aviso en el que aparece la señal de prohibición de una mano sujetando un móvil con cámara, esta protección está regulada en los artículos 3.i, 5, 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999. A Beatriz Gallego y Javier Catalina, como usuarios, les satisface la medida. «No a todos nos gusta que nos graben», comenta Gallego. Catalina apunta que «la mayor dificultad va a ser el control. Porque el conductor, ¿cómo sabrá si estoy grabando o no con el móvil?», se pregunta. María Eugenia Fernández, también usuaria, expone la misma idea. «Eso va a ser muy difícil porque hoy en día todo el mundo usa el móvil en el autobús, como los chavales que no se despegan y andan haciendo selfies por todos los sitios», dice.

Sanciones

Los conductores advierten de que solo actuarán si se «incordia al resto de pasajeros», que en general han acogido con agrado esta medida; «es una presión que te vayan grabando con el móvil todo el rato». Ahora, ante estos comportamientos advertirán al infractor y también les quedará la opción de avisar al inspector.

El concejal y presidente de EMTUSA, Esteban Aparicio, precisó que «el incumplimiento conlleva un apercibimiento, pero puede convertirse en sanción incluso judicial, en especial si hay menores implicados».