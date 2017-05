Mero, salmonete y virrey, escasos e inasequibles

Los pescaderos gijoneses se quejan del «precio desorbitado» del popularmente conocido como 'pescado fino', especies como el mero, rodaballo, salmonete, cabracho, lubina, besugo, rey y virrey, entre otros. Se lamentan de que «la precaria situación de estas capturas ha disparado su precio durante todo el año, y ya no solo en Navidad». El encarecimiento del producto en las lonjas se ha trasladado a las pescaderías y, en última instancia, al consumidor. Varios empresarios del sector constatan que «se ha convertido en un artículo de lujo. Son piezas inaccesibles para el día a día». Son palabras del empresario Álvaro Fernández, propietario de la pescadería Cholo, quien pone el foco en la preocupación del gremio por «no poder ofrecer más variedad».

Para Fernández, «el problema es que el mar ya no da estos peces. Acabaron con ellos y desde hace unos cinco años la situación va a peor. Se está poniendo imposible. Solo los paga quien puede y, muchas veces, cuando nos lo piden, hay que traerlos de Azores porque en el Cantábrico no hay». En su caso, asegura que «ahora solo los cojo bajo encargo. Y, a veces, ni eso, porque vienen los mayoristas del País Vasco, que compran aquí lo que quieren. Lo pagan tranquilamente a cualquier precio y se lo llevan a Bilbao, sobre todo, o a Barcelona. Aquí queda muy poco».

Álvaro Fernández explica que «este jueves, en la lonja de Avilés, solo salieron seis cajas de salmonetes a 35 euros el kilo. Todos se fueron de Asturias, a sitios con más consumo». Este veterano del sector reconoce que «nunca me hubiera imaginado que el besugo que vendíamos a 60 pesetas el kilo hace unas décadas estaría hoy a 35 euros, como poco, en lonja» y lamenta que «antes ibas a la pescadería y tenías todos los productos. Había virrey, salmonete, mero, rodaballo... lo que quisieras. Ahora solo ves lo que más se consume. Pasamos de tener de todo a quedarnos con cuatro pescados».

Fernández cree que también por este motivo, «la gente ha pasado de comer pescado cuatro veces a la semana a una». De seguir así, augura un futuro poco halagüeño al sector. «Dentro de unos años quedarán cuatro pescaderías en Asturias». En su opinión, la solución «es muy complicada» pero cree que «los biólogos del Principado deberían de tomar medidas ya al respecto». Entre otras, apunta que «quizá podrían vedar unos años para permitir la recuperación de estas especies».

Ricardo Díaz, de la pescadería Molinón, comparte esta opinión. «La pesca abusiva que se practicó hace años hizo mucho daño. Y también influyen las políticas de pesca», indica. Agradece en cualquier caso que «no haya mucha demanda» porque «con el precio tan elevado que alcanzan las piezas no podríamos cubrir siempre las necesidades de los clientes». En su caso, también afirma que «solo los cogemos por encargo». Y advierte de que el virrey, por ejemplo, puede llegar hasta los 50 euros en venta al público y los 40 euros en lonja a lo que hay que añadir, según dice, «el 15% de impuestos, la salida de la lonja y el traslado hasta la pescadería. ¿Quién me lo compra a ese precio para que me quede algo de margen?». El pescadero explica que el consumidor opta por productos más asequibles. «Se está vendiendo mucho ahora la merluza, de 9 a 12 euros, o el bocarte, desde 6,90 euros. Este año la anchoa está más barata. Llegó a costar entre 18 y 20 euros el kilo. Bajó porque hay mucha y está saliendo muy bien», dice.

«Un auténtico manjar»

Desde la pescadería Sporting, José Mayo, advierte de que «el pescado fino siempre está caro. Puede que una semana se deje caer un poco pero hay que pagarlo porque escasea». El salmonete, dice, «está de moda ahora en restauración» así que «se paga como un auténtico manjar. Aquí sí que se aprecia la demanda. Pero no para llevar a casa, sino para comerlo en los restaurantes». José Mayo afirma que «el virrey se pagó el otro día en rula a 40 euros, que son 46 sin traerlo al comercio. Y si quieres besugo tienes que pagar entre 36 y 40. La gente no lo paga».

Pedro Fernández, desde su puesto en el Mercado del Sur, también culpa a la escasez de producto del precio al alza del pescado fino. «Como hay poco está muy caro. Yo hoy no tengo mero ni virrey porque no había», dice.