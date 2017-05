«Me encontré con 32 jabalíes en casa»

Los jabalíes están cercando a las gentes del campo y cada vez les hacen más difícil su supervivencia. Tal es así que muchos ganaderos temen que tendrán que cerrar sus explotaciones si la Administración no toma medidas eficaces. Porque el número de jabalíes va aumentando de forma alarmante. «Al llevar a los niños al colegio, hacia las ocho de la mañana, me encontré con 32 jabalíes a la puerta de casa», cuenta Diego Moro, que soporta noche tras noche que los jabalíes destrocen no solo sus praderas de Huergo con las que alimenta a su ganado, sino también cualquier sembrado. Pero llama la atención en que si antes una hembra de jabalí tenía unas dos o tres crías, «ahora tienen seis o siete, porque están mucho mejor alimentadas. Llegará el momento en que sean como un cerdo, que llega a tener una docena de crías por los niveles de grasa y proteínas que tienen», calcula.

José Luis Amado sufre el mismo problema en su finca de San Tirso. Los jabalíes 'fozan' y levantan todos sus prados. «No se pueden segar ni a guadaña». A prados que en condiciones normales podría haber segado hasta en tres ocasiones para alimentar a su ganado, no ha sido capaz de sacarles ningún rendimiento, con el consiguiente incremento de los gastos que supone comprar forrajes con los que mantener a sus animales. También vio cómo su huerta era continuamente destrozada por grandes manadas de jabalíes -una vez llegó a contar 17 ejemplares-, por lo que decidió «dejar de sembrar».

En teoría, los desperfectos tienen que ser abonados por los propietarios de los cotos de caza en los que se encuentran las propiedades dañadas, pero son muchos los problemas con los que se encuentran para hacer efectivos los abonos. Tampoco encuentran respaldo alguno por parte de la Administración del Principado.

Por eso, decidieron unirse y crear una asociación para reclamar los daños que les ocasiona la fauna salvaje, pues no solo se trata de los jabalíes, sino que también han de ver cómo otros animales, como los corzos, acaban con otras producciones, como la de manzana. Conforman la Asociación de Ganaderos de Siero y Limítrofes, cuyo presidente es Aladino Rato, que tiene su propiedad en Varé.

Su pomarada y otros prados están completamente levantados por acción de los jabalíes, a pesar de las alambradas que tiene instaladas cercando el terreno. Su lucha se centra en obtener de los cotos las compensaciones justas y por ello «hemos presentado en el juzgado los daños de tres años. De todos los que presentamos reclamaciones, los hay que sufrieron daños muy importantes. Los cotos son los responsables y no quieren pagar, por eso tenemos un juicio», explica Rato.

Si hasta ahora los desperfectos han sido muy importantes, teme que esta primavera se incrementen, porque, «cuando el terreno está muy seco, los jabalíes no atacan mucho». El caso es que Rato recuerda que tuvo los primeros problemas con los jabalíes «en 1987, pero eran muy pocos los animales que venían. Me di cuenta porque había unas plantas que aparecían desenterradas y resulta que eran los jabalíes que iban a por la patata que estaba enterrada. Ahora, vienen todas las noches, tienen sus propios pasos y 'fozan' todos los praos».

Aladino Rato también critica la política de caza de los responsables de los cotos. «La consejería permite que maten seis jabalíes en cada cacería. En este coto -la zona de Siero que linda con Gijón- llevan a cabo 133 cacerías al año, más doce recechos. Pero la directiva del coto no deja matar más que dos jabalíes por cacería».

Las reclamaciones no cesarán. La asociación está a la espera de conocer la sentencia de este juicio para presentar un nuevo contencioso por los daños del año pasado y de éste, porque «nos quieren pagar a diez céntimos el metro cuadrado de daños», se lamenta y asegura que los perjuicios que les ocasiona la fauna salvaje son mucho más elevados. Por eso, tiene claro que «vivir sobre la tierra se está acabando. Hay que vivir encima del asfalto».

Cacerías

Otra cuestión que se preguntan agricultores y ganaderos es cómo es posible que en la última cacería organizada en Villaviciosa para reducir el número de jabalíes «más de una veintena de cazadores solo abatieran cuatro. Eso es que algo están haciendo mal o los espantaron antes para luego decir que no hay tantos como se pensaba», critica el presidente de la asociación.

La Administración del Principado ha eliminado el límite de jabalíes que se podían cobrar en una cacería. Estaba fijado en seis ejemplares, pero ha decidido dejarlo libre, con el fin de que la población de animales disminuya. Pero lo malo es que esa medida no se pondrá en práctica hasta la próxima temporada. Eso sí, en el coto situado en el límite de Villaviciosa con Gijón se han permitido otras seis cacerías, aunque la primera no haya tenido los frutos deseados.

Los últimos cálculos realizados por la Universidad de Oviedo indicaban que en la región había unos 60.000 jabalíes, pero advertía de que la población pronto se multiplicaría por siete debido al gran número de crías de cada camada y a la velocidad con la que se reproducen. Que la masiva presencia de ejemplares es un problema nadie lo duda, lo malo es que no hay una medida efectiva.