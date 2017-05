El Ferrocarril en Gijón

Desde luego, tanto las propuestas de Foro para la entrada del ferrocarril en Gijón, como para el tipo de ancho de vías en la variante, tienen el sello inconfundible de Cascos: proponer actuaciones en la ciudad o en Asturias al margen de la opinión de los ciudadanos. Si el metrotrén fue algo que nadie pidió, ahora nos quieren vender una estación, a la altura del Museo del Ferrocarril, mucho más cara que la proyectada y en el mismo lugar donde se derribó la de Jovellanos (por entender que no era céntrica), que, además, justificaría la no ejecución de la proyectada a la altura de la plaza de Europa. Si alguien está legitimado en toda esta trama es el movimiento vecinal, que desde el anuncio del metrotrén del señor Cascos mantuvo la misma posición: ampliación hacia el Este para llegar a Cabueñes y la Universidad, y soterramiento al Oeste hasta Veriña, para permitir el desdoble de la avenida de Juan Carlos I, que aligeraría el tráfico de aquella zona, además de romper la barrera entre Moreda y Pumarín.

El Partido Socialista siempre estuvo de acuerdo con la primera reivindicación y, de hecho, en cuanto gobernó en España, lo aprobó, pero nunca puso un euro para que fuera posible. Lo de la zona Oeste, no lo tuvo muy claro. Sus motivos tendrá. IU estaba en contra del túnel, al igual que en aquel momento lo estaba la mayoría de la ciudadanía, que no entendía la prioridad del metrotrén, pero me imagino que en este momento coincidirá con la opinión de la mayoría de los gijoneses; si se hizo el gasto, habrá que sacarle rendimiento. Desde el PP, poco podrán decir, pues a ellos ya les valía el primer proyecto, que no iba a ninguna parte, ni permitía tan siquiera la posibilidad de tránsito peatonal entre Moreda y Pumarín. Faltaría más: la idea era de su vicepresidente y ministro impulsor de la atrocidad.

En estos momentos, hay tres partidos nuevos con representación en el municipio. Dos no estaban ni cuando se aprobó el proyecto del metrotrén, ni cuando la tuneladora 'Noega' salió a la altura del Museo del Ferrocarril, después de terminar el cometido encomendado. El otro (promovido por Cascos) es el encargado de regir los destinos de nuestra ciudad y da la impresión, por sus propuestas y continuos cambios de opinión en cuanto a la ubicación de la estación intermodal, que solo busca hacer el juego a quienes tienen la obligación de dar respuesta a las exigencias vecinales para que se siga alargando la solución en el tiempo y así no poner ni un euro para la finalización de una obra tan importante para el desarrollo de la ciudad.