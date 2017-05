El parque de La Serena seguirá cerrado por obras hasta septiembre

La demolición de la pérgola, conocida como 'rosaleda', marcará el inicio de las obras del parque de La Serena. Esta semana empezarán los trabajos de remodelación en esta plaza de El Llano. Durarán cuatro meses, con la previsión de concluir en septiembre. El presupuesto de la reforma llegará a los 504.445,36 euros, incluido el IVA. El concejal de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras, Manuel Arrieta, justifica que «la cuantía se incrementó en unos 30.000 euros para ajustar el proyecto de la asistencia técnica externa al de la concesionaria». La inversión inicial de esta actuación, desarrollada por parques y jardines, y financiada con un contrato de conservación viaria, era de 300.000 euros.

La obra es una vieja reivindicación de vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona debido a los problemas de convivencia e inseguridad que se generaban en el parque. Para abordarla, la empresa concesionaria reorganizará las zonas de estancia en la plaza con mobiliario urbano y ornamentación vegetal, una actuación similar a la que se ha llevado a cabo en entornos similares como los de la plaza de Europa o Teodoro Cuesta. «Los juegos de mayores y los de niños, el damero y la minipista estarán ubicados en la zona soleada. De esta forma, conseguiremos que todos los usuarios puedan disfrutar de un espacio de convivencia», explica la directora general de Coordinación de Infraestructuras, María López.

Un jardín moderno

La responsable subraya que la singularidad de la reforma está en la transformación del espacio urbano. «Es lo más característico, hacer más diáfana la plaza con los nuevos conceptos de jardinería que tenemos», dijo. La reforma del parque de La Serena afectará a una superficie total de 6.659 metros cuadrados, de los que 2.007 serán zonas verdes y 4.136 estarán destinados a itinerarios peatonales. El recinto estará separado de la acera por el arbolado. Se accederá al recinto a través de un paseo hormigonado de 3.362 metros cuadrados. En la pieza central se ubicará una fuente y hacia la avenida se localizará el nuevo espacio infantil, cuya superficie se verá incrementada hasta 341 metros cuadrados y que incluirá un damero gigante -demanda de la Asociación de Madres y Padres de La Escuelona-, mientras que al lado contrario se ubicará la minipista deportiva de 190 metros cuadrados y el área de actividades para mayores, con aparatos de gimnasia. Las zonas de estancia tendrán adoquín cerámico de color rojo con nuevos bancos, sillas y luminarias. El arbolado actual se mantendrá, salvo las palmeras.

El parque está cerrado desde enero a la espera del inicio de las obras. La presidenta de la Asociación de Vecinos El Fumeru, Carmen Duarte, advierte de que «los mayores están negros porque lleva demasiado tiempo vallado para nada y no pudieron usarlo». La portavoz lamenta que este verano no se podrá utilizar pero entiende que «es tanta la necesidad de esta obra que los vecinos no protestan». En su opinión, lo más importante es que «los niños podrán volver a bajar a jugar al parque, que hacía tiempo que no podían por los problemas de convivencia que teníamos».

Tras la demolición de la pérgola, vendrá el picado de los pavimentos y los trasplantes del arbolado. «Después se mejorarán los suministros de agua, el saneamiento y el alumbrado para continuar con los solados y las obras de fábrica, la jardinería y las luminarias», indica María López, que aseguró que los trabajos no afectarán al tráfico que circunda La Serena.