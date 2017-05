El Ayuntamiento plantea al Principado cambiar los límites de las zonas escolares

La concejala de Educación y Cultura, Montserrat López, ha pedido al consejero Genaro Alonso la revisión de la zonificación y de las áreas de influencia de los centros escolares, en respuesta a una demanda de varios colegios de la ciudad. La distribución actual tiene más de una década y no prevé el desarrollo de algunos barrios. La edil también trasladó a Alonso, en una reunión celebrada el viernes, las quejas de los padres del Colegio Público Montevil, que reclaman más docentes de apoyo para el centro. «Nos ha dicho que han hecho un estudio y que el profesor que piden no les corresponde, que no es necesario porque ya está cubierto», explicó.

La concejala reclamó además una reunión de la comisión técnica de seguimiento del convenio entre el Principado y el Ayuntamiento para la gestión de la red de escuelas infantiles para revisar un acuerdo que «está desfasado». También pidió que la consejería se haga cargo del equipamiento para el comedor que el Ayuntamiento prevé habilitar en la casa del conserje del Colegio Público Noega.