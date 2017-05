«Los caladeros tienen que descansar»

La bioquímica del Instituto Español de Oceanografía (IEO) Alma Hernández de Rojas trasladó ayer la preocupación de la entidad por el estado actual de los océanos europeos y advirtió de que «están en peligro de extinción». La contaminación del mar y la sobreexplotación son, a su juicio, las principales amenazas que padece este medio. Por este motivo, recomendó cuidarlo «porque el océano es como una esponja que lo absorbe todo, no es permeable y a los mamíferos les afecta hasta el ruido». Según alertó, «más del 80% de los caladeros de Europa y España están sobrecargados y corren el riesgo de desaparecer si no actuamos. Es algo que se puede acabar». En su opinión, «tienen que descansar para que se puedan regenerar para el futuro. No sé si será la solución, pero ayudaría».

Hernández de Rojas, investigadora en el Oceanográfico gijonés, fue una de las ponentes de la segunda jornada del 'Pint of Science' que tuvo como escenario el bar Savoy Club. Ante medio centenar de personas, la bioquímica comentó la investigación que se desarrollan en el centro. «Para ver de dónde viene el pescado procesado, identificamos la especie a través del ADN y la localizamos. Así podemos estudiar el número de peces que hay en un área mirando lo que comen las larvas. Esto luego lo aplicamos a la ecología marina con el objetivo de poder conservar el medio», explicó tras invitar al público a conocer las instalaciones en las que trabaja en las jornadas de puertas abiertas que la entidad celebrará a finales de este mes y donde prevén realizar charlas divulgativas de su actividad.

La científica del Oceanográfico también ocupó su tiempo en instruir al público sobre la importancia del correcto etiquetado del pescado, algo que animó la atención de los asistentes dado que, según comentaron desde algún grupo, «es muy poco frecuente». Según Hernández de Rojas, «hay que exigir que aparezca reflejada la especie, el caladero donde se capturó y el puerto de desembarco». En este sentido, alertó del «fraude» existente. «Además del económico, preocupa el ecológico porque fomenta la pesca de especies protegidas, el uso de redes no adecuadas que además se llevan también a peces de otras especies, y el problema sanitario que conlleva esta forma de introducir toxinas en el mercado».

Las bacterias en la mesa

Natalia Prado, responsable en microbiología de la Asociación de Industrias Cárnicas del Principado (Asincar), habló sobre 'La guerra bacteriana en la mesa' y advirtió de que «no son todas malas, es una parte fundamental para la vida. El 90% de las células de nuestro cuerpo son bacterias», indicó, remarcando que «en gran medida llegan a nuestro organismo a través de la comida». De ahí, Prado destacó la importancia de una buena alimentación. Respecto al uso de los probióticos, comentó que «están muy de moda y nos ayudan a mantener el organismo saludable, cada vez se utilizan más». Para Natalia Prado, «los alimentos son cada vez más seguros, sin menos aditivos, pero el problema está en equilibrar estas propiedades con la larga conservación de los mismos que demanda el público». Hoy finalizará el festival 'Pint of Science' en el Savoy con dos charlas sobre la cerveza y el código genético.