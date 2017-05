La Policía Local suspende la fiesta de El Lavaderu tras serle denegada la licencia

La que iba a ser la decimonovena espicha de aniversario del bar-tienda El Lavaderu, en la plaza de Arturo Arias, terminó ayer de manera abrupta. Solo dos horas y media antes de su inicio, la Policía Local informó al propietario del establecimiento, Roberto Campomanes, de que el permiso había sido denegado por el Ayuntamiento «y que no había ninguna denuncia vecinal». Con toda la comida y la sidra comprada, trataron de hacer la fiesta de una manera más discreta, pero la Policía Local regresó.

«Estaba tocando la Banda de Gaitas Villa de Xixón. Hubo un pequeño enfrentamiento y cuatro personas fueron sancionadas. Los policías me dijeron que retirara las pipas de sidra, pero que podía seguir sacando comida», relató Campomanes. Las multas fueron de 200 euros por «perturbar el descanso y la tranquilidad de los vecinos y viandantes mediante música en la calle, en espacios y horarios no habilitados especialmente para ello».

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, explicó que los responsables de la fiesta habían solicitado el permiso a Urbanismo, pero que se les envió un requerimiento porque faltaba documentación. El edil apuntó que no la enviaron, por lo que finalmente no fue concedida la licencia. Esteban Aparicio dijo que «la ley es igual para todos y sin licencia no se puede hacer una fiesta».

Mario Suárez del Fueyo, concejal de Xixón Sí Puede y que asistió a la espicha, indicó que «es una barbaridad cargarse una fiesta que el barrio ya asume como propia. Creo que la están confundiendo con las despedidas de solteros».