Trabajar en la Luna en 2030

Los guías turísticos del mañana podrán adquirir el conocimiento para desempeñar su profesión en la Universidad, pero «ya no hablarán del Prerrománico», sino que realizarán rutas por la Luna. No es una película de ciencia ficción. Richard Branson, fundador de Virgin, comercializa vacaciones en el espacio por una sustanciosa cantidad de dinero. Éste fue un ejemplo de las ocupaciones laborales que desempeñarán los niños y jóvenes de hoy en día que puso ayer Paco Prieto. Este experto en innovación y creatividad del grupo Talento Corporativo ofreció la conferencia en el Antiguo Instituto '¿Qué te gustaría ser de mayor? Las nuevas ocupaciones del siglo XXI', organizada por la Agencia Local de Empleo.

Prieto destacó que el 65% de los escolares actuales ejercerá profesiones que todavía no existen. Así, destacó la importancia de guiar a los jóvenes para que aprendan a dilucidar a qué quieren dedicarse en el futuro. «Ellos mismos tienen que buscar información. No pueden tomar decisiones basadas en 'me han dicho'», recalcó.

Escuchar al entorno les servirá para saber cuáles son los focos de empleo del mercado. Los analistas y programadores del 'Internet de las Cosas', los diseñadores de ingeniería de órganos y los científicos de datos serán algunas de las ocupaciones punteras en 2030, apuntó el experto. La charla se repetirá el 22 de mayo, a las 18 horas, en el centro municipal de El Coto.