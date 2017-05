Visto bueno al incremento de la ayuda a la Semana Negra

El Pleno municipal aprobó esta mañana una modificación presupuestaria para aumentar de 100.000 a 175.000 la partida correspondiente al convenio con la asociación Semana Negra para la celebración de su XXX edición, que tendrá lugar del 7 al 16 de julio en los antiguos astilleros de Naval Gijón. La propuesta contó con el apoyo de los tres grupos de la izquierda (PSOE, Xixón Sí Puede e IU), que ya habían pedido este incremento durante el debate de los presupuestos de 2017, y el de Foro. La concejala de Hacienda, Ana Braña, explicó que cuando el asunto se votó en comisión su grupo se abstuvo porque encima de la mesa tenían dos embargos a la entidad por 37.000 y 76.000 euros, respectivamente, por sus deudas con la Agencia Tributaria. No obstante, una vez recibido el certificado positivo de que se encuentran al día con el fisco el gobierno optó por cambiar el sentido de su voto para apoyar ese aumento. Braña prometió “agilizar” el pago de los 100.000 euros que aún estaban pendientes de abonar a la Semana Negra por la edición de 2016, retenidos precisamente por sus problemas con Hacienda, y la firma del nuevo convenio. “Nos alegramos de que hayan obtenido financión, porque aquí no se trata de entorpecer a ning asoción”, argumentó.

El PP y Ciudadanos votaron en contra. El concejal Pablo González consideró que “después de 30 años la ayuda pública debería ser decreciente”, teniendo en cuenta “que tiene tirón y que al recinto van miles de personas. No vemos necesaria esta subvención si es un negocio que genera actividad”. El edil del PP pidió que ya que se hace esa aportación “cuando el año que viene a la asociación le toque renovar la marca 'Semana Negra' que dé la posibilidad de que el Ayuntamiento la ponga a su nombre” como garantía para su permanencia en la ciudad. Por su parte el concejal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, justificó su voto en contra en la “absoluta opacidad” que en su opinión existe en la asociación. Remarcó las dificultades que ha tenido la entidad “para cumplir con sus obligaciones tributarias” y consideró que con el incremento de la ayuda “lanzamos un mensaje de favor, frente a otras que cumplen”. La concejala Ana Castaño, de IU, le reprochó este argumento señalando que “tener problemas con Hacienda, como les pasa a muchas empresas y autónomos, no es un pecado. Lo sería no pagar y resolverlo al final”.

Ayer la Semana Negra presentó al Ayuntamiento el certificado positivo de la Agencia Tributaria que acredita su puesta al día con el fisco, lo que ha logrado gracias a un crédito de Liberbank. “Parece que aunque para algunos ese banco sea el gran demonio, a la hora de pedirle un crédito eso no importa”, ironizó el popular Pablo González.