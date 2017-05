Cuatro años de cárcel por abusar sexualmente de la hija de una prima, de doce años

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha condenado a cuatro años de prisión a un individuo, M. G., juzgado por abusar sexualmente de la hija de una prima. El tribunal considera que existen pruebas concluyentes para considerar al sexagenario autor de los tocamientos a la menor, que en el momento de los hechos tenía doce años.

Además de la condena de prisión, el procesado deberá abonar a la víctima 6.000 euros en concepto de daños morales, así como asumir el pago de las costas procesales. El juicio se celebró a puerta cerrada la primera semana del mes de mayo.

Durante la vista oral, el acusado se defendió diciendo que «era la niña la que buscaba quedarse a solas», si bien sostuvo que nunca había cometido los delitos que le atribuye la acusación particular, ejercida por el abogado Alberto Rey. El ahora condenado declaró que la denuncia interpuesta por la madre de la menor se debía «a una venganza» por una supuesta mala relación laboral entre él y el actual compañero sentimental de la mujer. «Cuando murió el padre, me pidió que cuidase de la niña y así lo hice», señaló.

El acusado se defendió alegando que se trata de una venganza por parte del padrastro

Acusación de la fiscalía

Inicialmente, la fiscalía no presentaba acusación contra M. G., si bien en el transcurso del juicio se adhirió a la petición de cuatro años de prisión que solicitaba la acusación particular. Las pruebas practicadas durante la vista oral fueron suficientes para que el representante del ministerio fiscal diese credibilidad a la versión de la niña y de su madre. También ahora el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial falla a favor de las denunciantes y condena al procesado. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en las próximas semanas.

Los episodios de abusos se habrían producido «de forma intermitente» entre los años 2012 y 2015. En los primeros momentos el presunto agresor tenía 60 años y la víctima 12. Según el relato de la acusación particular, buscaba quedarse a solas con la pequeña para practicarle tocamientos. La madre interpuso la denuncia en cuanto tuvo conocimiento de lo ocurrido.