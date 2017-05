«Mil farmacias estarían cerradas si no fuese por las subvenciones»

Un total de 225 farmacéuticos y empresarios del sector participan hasta mañana, en el recinto ferial, en el XIV Congreso Nacional de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). En la primera convención que se celebra en Asturias, el presidente de la Federación, José Luis Rodríguez Dacal, abordará junto a representantes políticos la situación de la farmacia y su viabilidad económica.

-¿Cuáles son los ejes principales del congreso?

-Trataremos asuntos con los políticos, también aspectos como la distribución de medicamentos en España o algunas enfermedades de importante prevalencia. Todo de actualidad en los momentos difíciles que estamos atravesando, como cualquier otro sector.

-Señalan que el farmacéutico ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis.

-Nosotros, desgraciadamente, pasamos ese mal momento por ley: porque nos bajan los precios de los medicamentos y los márgenes. Es una imposición a la que no podemos escapar. No es cuestión de competencia, es simplemente que hace falta una contención del gasto y nosotros somos quienes lo sufrimos.

-¿Impide el alto coste de ciertos tratamientos que se presten desde la sanidad pública?

-Ciertos tratamientos que son muy caros, como el de la hepatitis C, sí que están presentes en la sanidad pública, pero no a través de la oficina de farmacia, sino a través de la farmacia hospitalaria o de los propios hospitales. Algunos sí que están cubiertos, aunque no todos.

-¿Cómo han afectado los genéricos a los precios del sector?

-A la baja, pero también tenemos que reconocer que si los precios estuvieran descontrolados, el Sistema Nacional de Salud en estos momentos estaría, probablemente, en quiebra.

-¿En qué consiste el nuevo sistema de verificación de medicamentos que presentarán en el congreso?

-Es un sistema que impedirá que se comercie con esos medicamentos de manera ilícita. Llevarán un código similar al de barras, pero más complejo. Una vez que se dispense el medicamento en un hospital o una farmacia, no se podrá volver a utilizar el código, por lo que será imposible falsificar y desviar su ruta.

-En España, ¿sobran farmacias?

-Se concedieron una serie de aperturas que condujeron a que en estos momentos haya 3.000 farmacias en una situación de preconcurso de acreedores. De ellas, aproximadamente mil estarían cerradas si no fuera porque están siendo subvencionadas. Lo que nosotros pensamos es que no se deben abrir más, salvo en casos puntuales como en crecimientos de población de más de 2.000 personas.