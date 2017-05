El marrón, un contenedor de dudas

«En el contenedor que van a instalar en su calle podrán depositar restos de comida, pulgos de frutas, posos de café, bolsas de té o incluso papel y cartón sucio. Todo dentro de la bolsa». A la puerta de su vivienda, Noelia Vieira y su hijo Alejandro Tuero, de diez años, asisten atentos a la explicación de Vanesa Cantora, informadora de Emulsa. «Los restos se transforman en biogás en un 85% y otro 15% en compost».

La escena corresponde a las aclaraciones puerta a puerta que esta semana se desarrollan en Nuevo Gijón, dentro de la campaña de extensión del reciclaje de residuos orgánicos. «Está genial que vengan, lo expliquen y regalen un cubo», valora Noelia, vecina de la calle de Orán.

Como esta familia, más de 3.000 gijoneses se han adherido este año a la campaña de Emulsa, que en la primera parte del año ha llegado a los barrios de Nuevo Roces, Montevil, Viesques y Nuevo Gijón. En este último, los vecinos podrán 'estrenar' la próxima semana los cincuenta contenedores de tapa marrón. Los depósitos cuentan con un sistema de apertura mediante tarjeta ciudadana, lo que permite a Emulsa conocer datos sobre el número de usuarios y sus hábitos de uso, todo ello de forma anónima.

«Muchos restos los echaría ahí, pero al no ser de Gijón no tengo tarjeta y no puedo abrir el cubo», lamenta Manuel Ángel Sanjurjo, que regenta una carnicería en la avenida de Portugal. La necesidad de estar empadronado en el municipio para utilizar el servicio es una de las equivocaciones que rodea al quinto contenedor. La tarjeta ciudadana puede ser solicitada por cualquier persona física o jurídica, independientemente de su lugar de residencia.

Como este comerciante del Polígono, donde se inició el proyecto piloto de reciclaje orgánico en 2015, muchos vecinos aún conviven con dudas acerca del horario y fechas de recogida. Al contrario que los cubos de fracción resto (los verdes de basura general), el de residuos orgánicos carece de la pertinente etiqueta informativa. «Cuando los pusieron tuvimos una charla y lo explicaron, pero te acuerdas solo los primeros días. Creo que era martes y jueves, pero yo la tiro cuando sea porque acumulo bastante», reconoce Isabel Fernández. «Creo que es como los otros, hasta las once», duda Ana García.

De momento, sin horarios

En Nuevo Roces, donde la campaña informativa terminó en abril, se repite la confusión. «Yo la tiro según voy acumulando», cuenta Vanesa Menéndez. Emulsa señala que, por el momento, la basura se puede depositar sin restricciones. Una vez recabe datos sobre patrones de uso, delimitará la frecuencia. El objetivo último es efectuar la recogida en días alternos a los verdes, de modo que no se incremente ni el número de rutas ni los costes. No utilizar el quinto contenedor tampoco conlleva sanciones actualmente, a pesar de que el reciclaje es obligatorio por ley.

Para mediados de septiembre, Emulsa prevé extender la segunda fase a zonas de El Bibio, Las Mestas y La Calzada, por lo que antes antes de concluir 2017 confía en que 65.000 gijoneses dispongan del servicio. El pasado año, recogió 247.940 kilos de residuos orgánicos.