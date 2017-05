El Pleno exige consensuar con el Principado otra solución al plan de vías

Buscar una alternativa de consenso para la integración del ferrocarril en la ciudad y para la ubicación de la estación intermodal, mediante el diálogo «con las fuerzas políticas y sociales de Gijón» y con el Principado. Es el mandato dado ayer por el Pleno al gobierno municipal para ser defendido en el seno de Gijón al Norte por los cuatro representantes del Ayuntamiento en su consejo de administración (Carmen Moriyón y Fernando Couto, de Foro; José María Pérez, del PSOE; y David Alonso, de Xixón Sí Puede). La Corporación adoptó este acuerdo con los votos favorables de PSOE, Xixón Sí Puede e IU, la abstención de Ciudadanos y el rechazo de Foro y PP, contrarios a un nuevo cambio en el proyecto.

El texto señala que la propuesta para ubicar la estación en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril, que defienden Foro y PP, «no reúne el mínimo consenso necesario». El portavoz de los populares, Mariano Marín, consideró que la iniciativa promovida por la izquierda «está fuera de lugar» toda vez que los técnicos de Fomento están trabajando ya en un proyecto que tiene como eje esa ubicación y que podría presentarse en un consejo de Gijón al Norte previsto para julio. «Lo sensato es ver lo que traen, y luego cada uno que tome la decisión que mejor vea», apuntó al tiempo que acusaba a quienes votaron a favor de la propuesta de «torpedear y boicotear el plan de vías para volver al punto de partida». Marín consideró además que el acuerdo «pone en rebeldía al Ayuntamiento frente a Gijón al Norte» al trasladar el debate sobre la estación al consejo social de la ciudad. «Es en el consejo de administración donde se tiene que buscar el consenso», señaló.

Desde el gobierno municipal, Fernando Couto también pidió «esperar a que Fomento presente la propuesta que dijo que iba a traer» y desconfió del proceso que se pueda llevar a cabo en el consejo social. «¿Qué técnicos van a hablar ahí? ¿Llevará uno Foro, otro el PSOE, otro IU...? Podemos montar un guirigay y estar meses y meses debatiendo, cuando es el ministerio el que tiene la sartén por el mango», advirtió.

Couto: «Nuestra responsabilidad aquí fue confiar en quien no merece confianza»

El PSOE enmienda los presupuestos estatales para dedicar 13 millones de euros a la actuación

No obstante, el edil de Foro no escatimó críticas hacia la inacción de Fomento. «No está trasladando ninguna certeza ni sobre el proyecto ni sobre la financiación. Aquí todos tenemos nuestra parte de responsabilidad y quizás la nuestra fue confiar en quien no merece esa confianza», apuntó. Añadió que la «voluntad inicial» de Foro no era llevar la estación al entorno del Museo del Ferrocarril, sino construirla en El Humedal. «Fue el PSOE el que cometió el error histórico de pretender situarla en Moreda, sin acreditar las causas que motivaron esa pérdida de centralidad».

El modo de entender la centralidad protagonizó parte del debate plenario. El portavoz de IU, Aurelio Martín, reiteró que esa característica no la definen los espacios, sino los tiempos. «No podemos ser reduccionistas y discutir si la estación debe ir 200 metros más arriba o más abajo. La cuestión de fondo es cómo unimos el este de Gijón con el oeste, La Calzada con Cabueñes, a través del túnel, con seis o siete paradas. Como si fueran una gran estación lineal para las cercanías. Y luego ya discutiremos dónde ponemos la estación de largo recorrido».

Martín cifró en «más de 500 millones de euros» el coste que puede tener la construcción de una estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril. «Es un proyecto irrealizable, de Alicia en el País de las Maravillas. Y por eso creemos que es el momento de iniciar una reflexión seria, sosegada y realista».

Desde Xixón Sí Puede, el concejal David Alonso acusó a Foro y PP de haber incumplido la declaración institucional adoptada hace un año por los seis grupos municipales y en la que se reclamaban un proyecto, plazos y financiación para el plan de vías. «Esperemos que este proyecto no acabe como la paradoja de Schrödinger, que no se sabe si está vivo o muerto», dijo.

El portavoz socialista José María Pérez, por su parte, consideró que «es posible un acuerdo de ciudad» y criticó que Foro y PP «hayan estado con un enredo sistemático». El PSOE ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para dedicar 13 millones de euros al plan de vías en 2017.