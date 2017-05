«La Universidad de Oviedo tiene fama en investigación, me quedaré aquí»

Silvia González tiene el mejor expediente académico de los bachilleres que concluyen sus estudios en el IES Jovellanos. Un 9,83 de media le hace merecedora de la décima edición del premio 'Aurelio Menéndez-Mercedes García' que desde 2008 concede anualmente el centro para premiar el talento. El galardón acredita un triple objetivo: el esfuerzo, la excelencia y el estímulo. La alumna alcanzará la mayoría de edad el día 27 y es la estudiante número trece que recibe esta beca.

¿Qué le supone esta distinción?

Es un impulso en mi trayectoria académica, un incentivo y un orgullo personal. Ves recompensado tu trabajo. Ya no solo por la cuantía económica que lo acompaña, 2.000 euros, sino por el esfuerzo realizado en estos dos últimos años.

¿Cómo consiguió esta nota? ¿Cuántas horas al día ha dedicado a sus estudios en esta etapa?

Unas tres o cuatro horas. Los fines de semana, también. Procuraba adelantar materia. He cursado a la vez el Bachiller de la LOMCE y la modalidad Internacional, cuyos exámenes acabé hoy (por ayer). Es un temario parecido al que tenemos ahora para la EBAU. Hay que presentar trabajos y complementarlo con la práctica deportiva y voluntariado. Yo he escogido natación, voy por mi cuenta a la piscina de El Llano y, después, envío a mi profesor las fotos como justificante. En cuanto al voluntariado, colaboro con la Residencia Mixta de Pumarín. Les he ayudado en las actividades que organizan a los mayores en Navidad y les he presentado una exposición de Cervantes. Ahora, en verano, volveré con otra sobre Gloria Fuertes.

¿Es difícil compatibilizar los dos bachilleratos?

Es difícil llevarlo todo a la vez, pero, al final, te acabas acostumbrando. Es cuestión de organización. Yo he elegido, en la LOMCE, el modelo de Ciencias de la Salud.

Y ahora la EBAU.

Sí. Descansaré unos días y me pondré otra vez a estudiar. Tengo las pruebas los días 7, 8 y 9 de junio. Todavía no sé dónde me toca hacerlas.

¿Qué quiere estudiar?

Biotecnología.

¿En dónde?

En la Universidad de Oviedo

Muchos talentos apadrinados por Aurelio Menéndez deciden irse a otros puntos del país. Incluso al extranjero. ¿Qué le lleva a quedarse aquí?

Tengo muchos compañeros que prefieren salir, porque creen que así van a tener más posibilidades de prosperar que si continúan en Asturias. Yo prefiero quedarme aquí, porque la Universidad de Oviedo y, concretamente, la carrera de Biotecnología tiene buena fama en la rama de investigación. Me parece una buena oportunidad para mi futuro.

¿Le gustaría trabajar como investigadora?

Sí, es lo que quiero hacer. Sé que entonces, probablemente, me tendré que ir pero estudiar lo haré aquí.

¿Qué nota de acceso le piden?

Alrededor de un 12. Es la segunda más alta después de Medicina. De momento, con el 9,83 que tengo de media en Bachillerato, ya tengo el 60% de la nota. A ver cómo me sale la EBAU y las asignaturas específicas, con las que puedes sumar hasta un máximo de 14 puntos.

¿Ha hablado con Aurelio Menéndez?

Todavía no, pero dicen que me va a llamar para felicitarme. Tengo ganas de hablar con él y agradecérselo. Me hace ilusión.