Divertia depende del Pleno para potenciar los conciertos de la Semana Grande

A menos de tres meses de que dé comienzo la Semana Grande, Divertia aún no tiene cerrado el programa de actuaciones gratuitas de este año. El consejo de Divertia aprobó ayer la solicitud de aportación extraordinaria de 249.152 euros al Ayuntamiento para potenciar los festejos veraniegos. En ese importe se incluyen más recursos económicos para elevar la categoría de los conciertos de la Semana Grande, pero también para celebrar San Xuan, el refuerzo de actuaciones del grupos folclóricos en festejos estivales de la ciudad y apoyar el Festival de Gaitas Villa de Gijón.

El incremento del presupuesto para actividades veraniegas de Divertia salió adelante con el apoyo de Foro, de las entidades culturales, Otea y Cámara de Comercio. Votaron en contra Ciudadanos, PP y PSOE; mientras Xixón Sí Puede se abstuvo (IU estuvo ausente y no delegó el voto en nadie). Al gobierno local le llovieron críticas por la gestión y planificación del presupuesto de Divertia y su política de hechos consumados.

Plan B en la recámara

El problema ahora es que para liberar financiación para pagar los cachés de los artistas con los que se tratan de evitar las críticas del año pasado hay que pasar por el cedazo de la Comisón de Hacienda y del Pleno. Hasta entonces al gobierno local, de nuevo en minoría, no le queda más remedio que intentar convencer a la oposición para que no eche atrás su propuesta para contratar a artistas como La Oreja de Van Gogh, Revólver, Morat, Antonio Orozco, Edwin Collins y Carlos Sadness. Si no lo consigue deberá recurrir a un plan B con unos nombres más asequibles que guarda con celo.

Divertia también aprobó ayer la programación de música, teatro y danza del Teatro Jovellanos para el segundo semestre del año que traerá a sus tablas a Concha Velasco, Faemino y Cansado, Arturo Fernández, Carmen Machi y Lola Herrera.