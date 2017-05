Miguel Kocina se siente maltratado por el Ayuntamiento de Gijón y por Tamara

El cantante gijonés Miguel Kocina ha estallado por lo que el considera una traición por parte del Ayuntamiento de su ciudad y de la cantante sevillana Tamara, la cual actuará en la Plaza Mayor el próximo 13 de agosto dentro de la programación musical de la Semana Grande de las fiestas de Begoña.

En dos extensos vídeos emitidos a través de Facebook, el cantante, que compartió compañía y manager con Tamara, se muestra especialmente decepcionado por la oferta que le hace tanto el Ayuntamiento como el propio equipo de la sevillana para compartir escenario con ella ese día. Más aún cuando, asegura, él puso todo su esfuerzo para que la cantante actuase en 2015 en el Teatro Jovellanoscon él en un concierto que el propio Kocina califica de «exitoso». Pese a todo, el gijonés se encuentra ahora con que será Tamara quien actúe en las fiestas de su ciudad y ya que el Ayuntamiento no se ha acordado de él para esta cita.

Aclarando en todo momento que su crítica es profesional y no personal, Kocina dice que la explicación que el Consistorio ha dado a este olvido es que no habían recibido ningún disco del cantante asturiano. «Se acuerdan de contratar a Tamara y se olvidan de contratar al de Gijón», lamenta en su vídeo. No obstante, en su negociación con Ayuntamiento y el equipo de Tamara para que él pudiese compartir escenario en la Plaza Mayor el 13 de agosto, asegura que lo que se le ofreció fue hacer de telonero y en playback porque la gente que trabajaba con la artista no quería compartir los músicos con él. Subrayando que él no iba a cobrar por esa actuación, Kocina asegura no obstante que decidió no aceptar estas condiciones por no considerarlas propias de un profesional.

Miguel Kocina y Tamara, en las instalaciones del diario EL COMERCIO. / JOAQUÍN PAÑEDA.

Con todo, el gijonés se queda con la conclusión de que será sevillana quien actúe en las fiestas de su ciudad y no él pese a haber puesto toda su disposición para compartir escenario, además de haberle ayudado en muchas ocasiones a que cantase en Asturias: «Yo le di trabajo en Asturias a Tamara. Lo mínimo era ponerse de acuerdo ella y el Ayuntamiento para que yo tuviera un espacio digno. Lo que me ofrecen, que son migas y mierda».