Nuevo Roces, territorio jabalí

«Sólo les falta empadronarse aquí. Desde hace meses no hay semana que no aparezcan, con el consiguiente peligro para los conductores». Los vecinos de Nuevo Roces tiran de humor para explicar la continua presencia de jabalíes en las calles del barrio. En la madrugada de ayer volvió a registrarse una llamativa imagen -cada vez menos insólita- cuando dos ejemplares adultos y seis jabatos se pasearon a sus anchas por la calzada. Los vecinos captaron el paseo de los animales con sus cámaras y, además, llamaron a la Policía para alertar sobre la presencia de los suidos en mitad de la carretera. Cuando los agentes se personaron en el lugar, los jabalíes ya no se encontraban allí. Habían seguido su paseo nocturno.

En abril, en el parque público del mismo barrio, un ejemplar adulto atacó gravemente a una perra de raza teckel después de salir corriendo de entre los matorrales y embestirla hasta causarle heridas profundas. El dueño del can consiguió separarlo, poniendo en riesgo su propia integridad.

En marzo, la Policía Local abatió un suido de unos 70 kilos al que persiguieron desde la calle Roncal hasta la confluencia de la avenida Schulz y la calle Mieres, donde lograron acorralarlo y matarlo de nueve tiros. La persecución tuvo lugar de madrugada. El animal recorrió la ciudad desde Nuevo Gijón hasta el centro.

En la ronda Sur, poco antes de la salida de Deva en dirección a Gijón, este mes dos conductores atropellaron a tres ejemplares con una diferencia de una semana. No hubo daños personales, aunque sí cuantiosos desperfectos.