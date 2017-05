Vecinos de Roces reclaman la ayuda para renovar fachadas

La asociación de vecinos Nuestra Señora de Covadonga de Roces se enfrenta al «silencio institucional» tras varios meses de trabajo en busca de las ayudas municipales como barrio degradado. Así lo asegura Pablo Roces, presidente del citado colectivo, extrañado porque la comunicación había sido fluida hasta el pasado día 2. «Nos faltaba solo el estudio del arquitecto y el visado del colegio. Una vez que entregamos toda la documentación, no volvimos a saber más del asunto», explica.

La entidad vecinal asegura no tener constancia sobre la puesta en marcha del proceso, que en principio debería iniciarse con un estudio fotográfico de las fachadas afectadas y con un concurso de ideas para decidir qué proyecto debe dar forma al futuro aspecto del barrio. «Nuestro contacto en el Ayuntamiento siempre fue Purificación García, directora general de Te-Crea. Siempre tuvimos una relación magnífica y no entiendo cómo ahora no tenemos noticia alguna del asunto», subraya Roces.

Durante 2016, la asociación puso en contacto a las diferentes comunidades de vecinos que deseaban solicitar las ayudas para renovar las fachadas. En total, fueron 122 las que se dirigieron al Ayuntamiento el pasado diciembre. «Necesitamos recuperar el contacto porque hay muchos vecinos con dudas sobre las ITE. Necesitamos información de primera mano», concluye.