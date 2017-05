El ambulatorio de Pumarín acogerá parte del saturado centro de salud de Perchera

La reforma y ampliación de Cabueñes provocará un efecto dominó en otros centros sanitarios. El principal cambio afectará al ambulatorio de Pumarín y la Casa del Mar, cuyas consultas de especializada retornarán nuevamente al hospital. A lo largo de la pasada década, y de la mano de la filosofía de acercar los servicios a los ciudadanos, la Consejería de Sanidad descentralizó varias consultas en la ciudad. El Principado inició un proceso de dispersión que se extendió por toda la región y sacó varios servicios de los hospitales. El gerente del Área Sanitaria V está convencido de que, en el caso de Gijón, buena parte de esa descentralización «se debió más a un problema de falta de espacio en Cabueñes».

La idea es que una vez construido el edificio ambulatorio, dentro de plan de reforma hospitalaria, las consultas de Dermatología, Traumatología, Cardiología y Oncología que se llevaron a Pumarín y El Natahoyo vuelvan al hospital. «Lo que tenemos claro es que perdemos eficiencia con los recursos dispersos. Dermatología es un ejemplo claro», indicó Miguel Rodríguez, ya que a pesar de estar en la Casa del Mar estamos obligados a mantener presencia en el hospital». No obstante, para llevar a cabo toda esta reorganización de la Atención Primaria, habrá que esperar algunos años, ya que la misma no se podrá activar hasta tanto finalice la segunda fase de la ampliación de Cabueñes, es decir, más allá de 2021.

El edificio de la Casa del Mar, recuerda Rodríguez, pertenece al Instituto de la Marina por lo que será dicha institución la que tendrá que decidir sus nuevos usos. Sin embargo, con respecto al viejo ambulatorio de Pumarín, Sanidad ya tiene algo pensado. «Nuestra idea es traer parte de las consultas del centro de salud de Perchera que está saturado. Eso nos permitiría esponjarlo. No sabemos si será todo, pero sí una parte», detalló. La saturación y deterioro del centro de salud de Perchera es una vieja reivindicación vecinal. «Somos conscientes de que se ha quedado pequeño», indicó el responsable sanitario, quien confesó, no obstante que la reorganización en Primaria y la reautilización de espacios que quedarán libres es la solución más viable ante «un horizonte donde ya no nos planteamos construir nuevos centros de salud debido a que no hay presupuesto suficiente». Hasta tanto esta reorganización sea posible, Sanidad se compromete a seguir llevando a cabo las inversiones de mantenimiento y mejora en Perchera, «puesto que son muy necesarias», señaló.

Wifi y patios interiores

Volviendo a la reforma del hospital, los autores del plan de ampliación emularán algunas de las nuevas prestaciones que se instalaron en el nuevo HUCA, en especial las que han dado buenos resultados. Se prevé, por ejemplo, instalar una wifi para pacientes ingresados y visitas, así como incorporar patios interiores en el futuro edificio ambulatorio, a fin de ganar luz natural. A la entraga habrá unas máquinas donde el paciente introducirá una tarjeta sanitaria y le saldrá un tique con la información sobre su cita médica.