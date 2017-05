La CHC exige 7,8 millones al Consistorio por expropiaciones del parque fluvial

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) reclama al Ayuntamiento el pago de 7,8 millones de euros por expropiaciones del parque fluvial del Piles. Este organismo estatal quiere que el Consistorio gijonés se comprometa a abonar esa elevada suma a través de la firma de una adenda al convenio suscrito entre ambas partes en 2004 para financiar el proyecto de restauración del cauce y las márgenes del río Piles. Un convenio en virtud del cual se estableció un reparto proporcional de gastos del 70% para la Confederación y del 30% para el municipio. Dicho acuerdo también daba cobertura en idéntica proporción a las variaciones económicas que pudieran producirse por modificaciones, revisiones de precios y obras complementarias.

En ese convenio de hace trece años, el presupuesto total de la actuación se estimaba en 11.264.937 euros (con un gasto previsto para la adquisición de terrenos de 792.428 euros). Sin embargo, los costes acabaron disparándose hasta los 26.295.313 euros. Todo ello derivado del proceso expropiatorio de 54 fincas con una superficie de 188.407 metros cuadrados para la senda fluvial en las que no se alcanzó el mutuo acuerdo con los propietarios.

El justiprecio acordado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Asturias fijó su valoración en 11,5 millones de euros al establecer que parte de la superficie tenía consideración de urbanizable en el PGO de Gijón vigente a la fecha de la ocupación de los terrenos, ya que formaba parte por aquel entonces de los planes parciales de Granda y Bernueces. La consecuencia de todo esto fue que se fijó un precio unitario de 294 euros el metro cuadrado que no fue recurrido por la Confederación y que se situó por encima del precio de mercado y de otras propiedades con la misma calificación y clasificación urbanística en ese mismo entorno.

Sumados los intereses de demora se llegó finalmente a un coste final por la adquisición de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto de 16.870.451 euros. A partir de esa cifra surge la reclamación de 7.888.593 euros al Ayuntamiento.

Llegados a esta situación, el Consistorio gijonés considera que no tiene por qué asumir el coste de los intereses de demora en el pago del justiprecio, pues ese perjuicio económico para las arcas municipales estaría originado por una actuación imputable a la administración expropiante (en este caso la Confederación). El Ayuntamiento tiene informes jurídicos y técnicos internos que avalan su decisión de no atender a la reclamación de este organismo. De hecho, se considera que «la pasividad de la Confederación», de la que no consta que en su momento impugnase las elevadas valoraciones de los acuerdos de justiprecio, «puede ser tenido por motivo suficiente para denunciar el convenio» de 2004 suscrito entre ambas partes. Algo que se está estudiando.

El PP critica falta de limpieza

Por otra parte, el grupo municipal del PP se hizo eco ayer de quejas de vecinos y usuarios por la falta de limpieza y mantenimiento en algunas zonas del parque fluvial. En especial en los márgenes más próximos al cauce del Piles, donde es habitual una acumulación de suciedad reflejada en un rastro de plásticos, cartones y otros desperdicios que permanecen allí días sin ser retirados por los operarios municipales. A esto se añade la maleza por falta de desbroces.