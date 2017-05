Un festival con 400 años de historia

Las enseñanzas del sacerdote francés San Vicente de Paúl dejaron hondo recuerdo en muchos rincones del mundo. Tanto es así que 400 años después del nacimiento del denominado carisma vicenciano, que engloba las ramas de pensamiento y acción en torno a su figura, medio millar de personas se reunieron en las instalaciones del Patronato San José para celebrar la efeméride. «Nos consideramos una gran familia extendida por los cinco continentes. La palabra de San Vicente anima a mirar por el desfavorecido, sea cual sea su condición, y eso es lo que tratamos de inculcar en nuestra educación», explica Sor Agustina, una de las organizadores de la jornada. Con el lema 'Vicencianos desde hace 400 años... ¡y seguimos!', el centro reunió a alumnos, padres y profesores de Gijón, Avilés, Oviedo, El Entrego, Ribadeo y Medina de Rioseco. «Estamos muy contentos de poder acoger a toda esta gente para disfrutar de un ambiente tan favorecedor», destacó tras dar la bienvenida a todos los centros invitados.

A lo largo del día, las actividades sirvieron para que jóvenes y adultos conociesen a compañeros de otras localidades, una experiencia que no era nueva entre algunos. «Esta es mi tercera convivencia después de una aquí y otra en El Entrego. Me lo pasé genial en ambas y no me lo pensé a la hora de repetir», destaca Edgar Rodríguez, de 11 años y uno de los 30 integrantes de la expedición venida desde el Sagrado Corazón de Ribadeo. A lo largo de la mañana, explica, participó en talleres de robótica, imanes, marcapáginas, pulseras o chapas, entre otros muchos. «Es imposible perder el tiempo aquí».

Juegos tradicionales y música

Marisa Ónega, una de las profesoras que asisten desde tierras gallegas, también se mostró encantada con el desarrollo de la jornada. A su juicio, las pautas marcadas por De Paúl siguen hoy vigentes más que nunca. «Su manera de vivir, su respeto y la atención a los pobres son las bases que a día de hoy tratamos de seguir. Las necesidades no entienden de modas y por ello hay que poner en valor el carisma vicenciano», afirma, antes de apostillar: «Y si es de una forma divertida, como hoy, mejor».

Después de los talleres y de la comida, el horario de tarde prosiguió con dos horas de juegos tradicionales y un concierto a cargo de la formación local The Waltins. «Es nuestra primera vez en una convivencia de este tipo y está siendo una experiencia fantástica», sostiene Ana Sastre, que se trasladó desde Medina de Rioseco. Atendiendo a lo que disfrutaron los niños del colegio, su vuelta está prácticamente asegurada. «Es un punto muy positivo para los chicos».