«Arturo Fernández llena y no cuesta un duro a Gijón», defiende Martínez Salvador

«No voy a entrar en polémica con nadie, pero hay un hecho incuestionable: Arturo Fernández llena y no cuesta un duro a Gijón». Jesús Martínez Salvador, concejal de Turismo, Deportes, Festejos y Juventud, quiso zanjar ayer el cruce de acusaciones que en los últimos días mantienen el concejal de Xixón Sí Puede Orlando Fernández y el actor gijonés. Tal y como adelantó EL COMERCIO, el edil de la formación morada criticó su presencia durante seis jornadas consecutivas en la programación estival gijonesa, en pleno mes de agosto. En su opinión, se trata de «cultura de amiguetes», ya que mientras Arturo Fernández estará durante seis días en el cartel del Teatro Jovellanos, «otros solo pueden actuar un día o ninguno».

El rechazo de Xixón Sí Puede, que quedó patente también en la votación de la programación, con su rechazo a la propuesta de Divertia, fue duramente contestado por el actor.

En declaraciones a este periódico, Arturo Fernández se preguntaba: «¿Quién tiene que ir al Jovellanos? ¿Los titiriteros que hacían apología de ETA?». Asimismo, se mostró consciente «de lo poco que le gusto a Podemos y, lo entiendo, porque ellos a mí me gustan menos».

«No es nada ideológico»

Una discrepancia ideológica que, sin embargo, quiso dejar al margen de los motivos de su actuación en Gijón. «Las compañías que actúan dos o tres días van a caché y no quieren ir a taquilla más de ese tiempo, porque es exponerse, ya que el teatro, actualmente, no va bien».

Sin embargo, él sí se arriesga. «Arturo Fernández no cuesta un duro a Gijón», reiteró Jesús Martínez Salvador. El también presidente de Divertia recordó que «el actor viene a taquilla. El teatro Jovellanos se lleva un porcentaje, con el que cubre gastos, y el resto es para él. Pero, si no vende entradas, se arriesga y no gana nada».

El concejal de Foro descartó la «cultura de amiguetes» que denuncia Xixón Sí Puede. «Contratar a Arturo Fernández no tiene tras de sí ningún poso ideológico. Es un clásico en la programación estival gijonesa y siempre llena. Se trata de ofrecer al público lo que le gusta y la experiencia nos ha demostrado que lo que él ofrece, gusta».

Por eso, considera sorprendente Martínez Salvador que Xixón Sí Puede «haga esas críticas ahora», cuando el actor lleva actuando en la ciudad «desde hace muchos años», con otras corporaciones municipales dirigiendo la programación de festejos. Además, recordó que «los concejales disponían de la información días antes de la votación, por lo que no es ninguna sorpresa para ellos» Por su parte, Arturo Fernández insistió en que, en otras plazas, «actúo aún más días».