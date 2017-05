Muere una mujer tras ser atropellada en Gijón

Una mujer ha fallecido esta mañana como consecuencia de un atropello en Gijón. Los hechos tuvieron lugar hacia las once de la mañana en la calle del Puerto de Leitariegos en su confluencia con la calle del Puerto de Pajares, en el Polígono de Pumarín. Según los testigos presenciales, se trata de una vecina del barrio de 70 años que fue atropellada por una furgoneta de reparto.

Según informa el Ayuntamiento de Gijón, el conductor de la furgoneta declaró «no haberla visto cruzar y, por tanto, aún se desconoce si estaba cruzando por el paso o no ya que el cuerpo estaba a un metro del mismo». Otra de las hipótesis que se investiga es que la víctima hubiera salido de entre dos coches por un lugar cercano a ese paso. Pero aún no hay una causa clara del accidente, que tenía lugar una vez pasado el colegio y el centro de salud, cerca dicho paso que no está regulado por semáforo

Hasta la zona se han desplazado agentes de la Policía Local y los servicios de emergencia.