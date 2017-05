Los motoristas recelan del límite a 20 por hora

El mundo de la moto recela del borrador del Plan de Movilidad, cuyo modelo plantea limitar la velocidad máxima de los vehículos a 20 kilómetros por hora en todo el centro de la ciudad, incluidos los barrios de La Arena y Laviada. Los colectivos de motoristas consultados, algunos de ellos con representación en el Foro de Movilidad, opinan mayoritariamente que se trata de una reducción «excesiva». Y advierten de que circular en marchas tan bajas complica mantener el equilibrio y puede poner en riesgo la seguridad de los usuarios con poca pericia.

Aida Puertas, de Motocomadres, lo dice abiertamente: «Yo, a 20 kilómetros por hora, tengo que sacar los dos pies de la moto para no caer. Y no me quiero imaginar la situación, con un ralentí semejante, si además fuera conmigo alguien de paquete ». Puerta, organizadora de una quedada anual de mujeres moteras de varias regiones españolas, vive en Nuevo Gijón y, según cuenta, utiliza la moto hasta para ir a comprar el pan. Y respecto a las medidas propuestas para ganar espacio para el peatón en el centro urbano en detrimento del tráfico motorizado, matiza que ve bien que el viandante tenga prioridad en las aceras, «pero no en la calzada».

La representante en Asturias de la Unión Internacional para la Defensa del Motociclista, Judith Obaya, también discrepa de la solución de limitar la velocidad por la zona centro para crear espacios de coexistencia entre peatones, ciclistas, transporte público, servicios y coche privado. «Estamos a años luz de los países nórdicos. No somos Noruega ni Suecia. En España no hay cultura, por nuestra forma de conducir, para mezclar todo en una misma vía. Lo más racional aquí es la diferenciación de zonas, no la convivencia conjunta de todas las formas de movilidad», anota.

Raimundo García Cuesta, presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial (AEAV), opina que «hay que tomarse con mucha cautela el borrador con el modelo de movilidad de Gijón». García Cuesta participará a partir del día 30 en los debates para afinar esa propuesta. Y avanza: «hay que ser muy cautos al establecer límites de velocidad, porque se puede colapsar la ciudad y conseguir el efecto contrario al que se persigue». También considera que una consecuencia de circular tan lento por determinadas zonas y calles puede disparar la contaminación. «Los motores de combustión están preparados para un determinado régimen de revoluciones y circular a 20 por hora contamina más que hacerlo a 40», argumenta. La explicación es que en marchas cortas, haciendo que el vehículo esté mas revolucionado y usando mas potencia para mover el peso, esto incide en un aumento de las emisiones.

El presidente de la AEAV también advierte de otro problema añadido del modelo de movilidad que él califica de «café para todos»: el encarecimiento del transporte de mercancías. «Al encorsetar al repartidor nos vamos a encontrar que un yogur va a costar más en una zona donde se circula a 20 kilómetros por hora que en otras donde la velocidad máxima es de 30 o de 50», apostilla García Cuesta, quien califica el borrador presentado de «globo sonda».

Florentino Martínez, de Asturias Motera, asegura que quiere conocer más a fondo el contexto del modelo de movilidad planteado para Gijón, si bien su primera impresión es que «limitar la velocidad a 20 por hora es improcedente y un auténtico despropósito».

Balbino Canizás, colaborador de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, considera que circular en moto a 20 por hora por el centro de Gijón no es insalvable, pero «va a dificultar la maniobrabilidad si el transporte público va también así de lento». «Nos va a obligar a jugar mucho con el embrague, pasando de primera a segunda», añade. Emilio Pérez, de la Asociación Motera Magaya Astur, afirma que «lo ideal es que se rectifiquen estos límites de velocidad tan bajos».