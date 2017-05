Las olas de San Lorenzo ya tienen precio

Cuentan que montarse sobre una tabla y lidiar con las olas en una particular batalla de resistencia y habilidad tiene un componente de adrenalina que engancha, que se convierte en un hábito del que es más que complicado escapar. Lo dicen Marta Berenguer y Lucas Altamira, dos jóvenes que han aplicado la máxima se tratar de vivir de un trabajo que, a la vez, va mucho más allá: es una forma de vida.

El surf que, no hace muchos años, era una actividad más que desconocida y que practicaban, invierno y verano, al menos en las playas de Gijón, muy pocos aficionados, se ha convertido en un fenómeno social. Niños y jóvenes (incluso algunos no tanto) quieren deslizarse entre las olas, algo nada sencillo y que requiere, además de no tener más miedo del necesario al agua, ciertas dosis de habilidad, mucha práctica y, sobre todo, paciencia para seguir los consejos y enseñanzas de los monitores para adquirir las buenas costumbres sobre la tabla.

Esa práctica, como es obvio, necesita su lugar, su terreno y no hay otro que la propia ola, que la playa, y es ahí donde la eclosión de surfistas choca, o puede llegar a chocar, con el interés de los bañistas. Llega la hora de regular. La administración toma cartas en el asunto. Primera medida, poner una tasa por el uso de las olas y los espacios de la playa. Este año, la Demarcación de Costas cobrará, por primera vez en Asturias, a las escuelas de surf por dar sus cursos en las aguas del Cantábrico. En Gijón, como playa urbana, en San Lorenzo la tasa será de 486 euros para cada escuela por la temporada de verano, es decir, desde el 15 de junio hasta el 15 de setiembre. Habrá impuesto, pero, a tres semanas vistas de la primera de las citadas fechas, no está nada claro qué dará la administración a cambio de la citada tasa.

«Queremos convivir»

Al menos, en las seis escuelas de surf que trabajan en Gijón, todas ellas ubicadas en la concha de San Lorenzo, nada se sabe. Demarcación de Costas nada les ha comunicado y el Ayuntamiento de Gijón, aseguran, tampoco, pese a tratarse de una playa que está en el mismo corazón de la ciudad y de que hace meses se manifestase el compromiso municipal de crear unas normas de uso y control de la actividad del surf en la playa local. Hasta la fecha tampoco nada se sabe de ellas.

La situación, pues, este verano será novedosa para los profesionales de este sector vinculado al denominado Turismo Activo. Las seis empresas moverán, en su conjunto, a centenares de aprendices, la gran mayoría niños, y reconocen, así lo aseguran Marta Berenguer y Lucas Altamira, representantes de las escuelas Del Mar y Siroko, que es bueno que exista una regulación, unas normas de uso de las zonas de la playa e, incluso, una siempre indeseada tasa por parte de la administración, siempre y cuando también se ofrezcan algún tipo de contraprestaciones por todo ello. Hasta ahora iban por libre. Era saltar el Muro y bajar a la arena. A partir de ahí, a la zona de los dos ‘canales’, prohibidos para el baño, y a trabajar. Ahora ya no está tan claro. Suponen que todo seguirá igual, pero nadie se lo garantiza y, por ello, han decidido organizarse y aplicar una autorregulación.

«El tema ya viene desde enero –comenta Lucas Altamira– cuando nos llegó la comunicación de Costas. Si queríamos seguir trabajando con los cursos en la playa teníamos que pedir autorización, estar de alta en las empresas de Turismo Activo y pagar la tasa. Hasta ahora no nos la han pasado al cobro, pero eso no es lo que más nos preocupa. Lo que queremos todos es convivir, como hasta ahora, en perfecta unión con los bañistas de San Lorenzo y, para eso, vamos a crear una asociación con las seis empresas que trabajamos en Gijón para autorregularnos. Preferimos hacerlo así a que venga nadie a decirnos lo que tenemos que hacer, sobre todo si hay problemas. Nosotros somos los que conocemos mejor el medio y los más interesados en que esto funcione».

Pero, ¿cómo será ese autocontrol? La idea, así lo expresa Marta Berenguer, parte de que «la actividad es en el agua y, en ocasiones, hay una cierta incomprensión. Tenemos que tratar de que no haya un exceso de surfistas, pero hay que tener en cuenta que el grueso de los cursos es entre las nueve de la mañana y el mediodía, y que utilizamos zonas no aptas para el baño. No tiene por qué haber ningún problema si todos ponemos un poco de nuestra parte». Sí preocupa a los representantes de las escuelas legales el intrusismo de quienes, aseguran, acuden a la playa de San Lorenzo a dar cursos a alumnos ‘por libre’, sin estar regularizados, ni dados de alta ni, por supuesto, haber abonado la tasa correspondiente para ello.

Perspectivas inmejorables

En este punto, los representantes de Del Mar y Siroko sí que se muestran más concluyentes: «En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿a quién lo tenemos que denunciar?». Y es que, se reafirman, «no está claro quién manda en la playa de San Lorenzo» y lo argumentan: «Por una parte, pagamos la tasa a Costas que es quien nos da el permiso. Si lo denunciamos a Costas, ¿vendrá la Guardia Civil? Por otro lado, están los salvamentos, que son responsabilidad del Ayuntamiento y que tienen una gran autoridad en la playa. ¿Tenemos que hablar con ellos para esto? ¿intervendrá la Policía Local?». Estas preguntas, a tres semanas vista de empezar la temporada de clases de surf en San Lorenzo, no tienen respuesta alguna.

En suma, están expectantes. De momento, ir a practicar el surf ‘por libre’ a San Lorenzo no tiene tarifa. Otra cosa es la enseñanza, la actividad empresarial. Para ellos las olas no son gratis. Eso sí, las posibilidades de desarrollo y las perspectivas de potenciales clientes para los cursos son, aseguran, inmejorables. Este año la administración se han cruzado en su camino. Esperan que sea para bien, pero, por si acaso, han empezado a organizarse. No quieren encontrarse en el agua indeseados ‘tiburones’. Pretenden, en suma, que las olas lleguen en paz a la orilla.