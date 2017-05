«El surf es uno de los principales activos que tiene Gijón. No solo del fútbol viven las ciudades». Marta Berenguer, por encima de cuestiones empresariales, es una fan entusiasta del mundo de las tablas al que vive entregada desde hace tiempo pese a ser madrileña. Miles de kilómetros hizo desde la capital de España hasta Cantabria y Galicia hasta recalar en Gijón. «La playa de San Lorenzo es ideal para aprender a hacer surf», asegura, a la vez que relaciona el resto de arenales del concejo, y algunos de municipios cercanos, donde es «un lujo» el poder hacer olas y, además, sin tropezarte con nadie. A su entender, ese es otro de los potenciales que tiene Asturias en este mundo del surf, que mueve a una cantidad ingente de practicantes, y que tiene una considerable importancia económica. «En muchas playas del País Vasco, por ejemplo, es difícil poder hacer una ola tu solo. Siempre tienes otro delante o detrás. Hay masificación. En Asturias eso, al menos de momento, no sucede. Bien es cierto que resulta más caro venir por los peajes y el personal mira mucho esas cosas. ¿Que hay fama de que el agua está muy fría? No es verdad. Desde setiembre a noviembre es cuando tiene la mejor temperatura». Está convencida, incluso por experiencia propia, de que quien empieza no lo va a dejar y que, sobre todo para los niños, es un acicate muy importante. «Sería ideal que este deporte se incluyera en las actividades extraescolares. Los chavales se implican hasta el punto de que centran su vida en los entrenamientos. Para ellos es muy positivo».

A calor de toda esta indudable demanda, en Gijón están operativas hoy seis empresas vinculadas con los cursos de surf: Tablas, Gijón surf hostel, Olas, Skool, Del Mar y Siroko. Cerca de medio centenar de instructores se encargan de dar las clases y forman parte de una imagen ya clásica en San Lorenzo, con los deportistas, sus trajes de neopreno y sus tablas en la mano por el medio del paseo de camino a las duchas. Todas las empresas tienen sus servicios y aspiran al máximo de calidad. Este año, reconocen, las tarifas de los cursos deberán ser un poco más altas. La tasa obliga. En todo caso, confían en el atractivo de las olas, en ese imán capaz de atraer hasta a los más reticentes. Eso ni la administración ni sus tasas podrán, seguramente, con ello.