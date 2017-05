Fallece una vecina del Polígono de 70 años al ser atropellada por una furgoneta de reparto

Piedad Ch. C. perdió la vida ayer a unos metros de su casa. Regresaba de hacer la compra cuando recibió el impacto mortal de una furgoneta de reparto. Recibió el golpe en la cabeza, por lo que falleció en el acto. Ocurrió alrededor de las once de la mañana, en la calle Puerto de Leitariegos, en el Polígono de Pumarín. La mujer, de 70 años y vecina del barrio de toda la vida, se dispuso a cruzar la calzada en dirección a la plaza de Clara Ferrer. En ese momento, circulaba el vehículo y, por causas que ahora investiga la Policía Local, colisionó con la víctima. Según fuentes del área de Seguridad Ciudadana, el conductor de la furgoneta declaró «no haberla visto cruzar y, por tanto, aún se desconoce si estaba cruzando por el paso o no, ya que el cuerpo estaba a un metro del mismo». Se trata de un espacio con preferencia para peatones que no está regulado con semáforo.

En el paso de cebra, además, hay un resalto, es decir, una elevación del pavimento para que los vehículos aminoren la velocidad. En la zona, el límite máxima permitido es de treinta kilómetros por hora. Una de las hipótesis que manejan los agentes es que la mujer hubiese invadido la carretera por un punto no permitido. En concreto, habría pasado entre dos coches que estaban estacionados, de ahí que el repartido no pudiese verla con antelación suficiente. De hecho, el cadáver quedó tendido junto a uno de los vehículos aparcados.

El suceso causó un gran revuelo entre los vecinos del Polígono, ya que el accidente tuvo lugar en una zona muy transitada, en las proximidades del colegio Asturias y el centro de mayores. Se corrió la voz de que una mujer había sufrido un atropello mortal y pronto comenzaron a acercarse los allegados. Así fue cómo conocieron la trágica noticia los familiares de la víctima. El primero en llegar al lugar de los hechos fue su hijo, José Luis. Preguntó a un policía local, que le llevó a la furgoneta del equipo de investigación de accidentes. Ahí le confirmaron la identidad de la fallecida. El joven, que reside en el domicilio familiar, no pudo reprimir los gritos de dolor con los que llamaba a su madre. Una escena similar se vivió cuando llegó su hija. «¿Qué pasó, qué pasó?», gritaba entre lágrimas ante el brutal panorama. De inmediato, un agente fue a atenderla, al igual que Crisanto Herrero, presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados Los Puertos, con sede en el barrio.

«Piedad y su marido eran muy conocidos y muy buenas personas. Iban a excursiones con los vecinos y eran, como decimos aquí, pobladores del Polígono», apuntó, ya que llevaban varias décadas residiendo en el edificio Costa Verde. Herrero hizo un llamamiento a los mayores para minimizar el riesgo de accidentes. «Cruzamos y no miramos y, aunque veamos venir a un coche, muchas veces no esperamos a que frene», indicó. Por ello, plantea realizar un programa de seguridad vial para mayores en la asociación que preside. «Lo necesitamos con mucha urgencia», recalcó.

La consternación se extendió a todo el vecindario. «No puede creer que Piedad esté ahí. Qué cerca de casa encontró la muerte», lamentaba una conocida de la víctima. Amigos y conocidos se consolaban entre sí en la plaza de Clara Ferrer. Los familiares de la fallecida tuvieron que ser atendidos por una ambulancia ante el cuadro de ansiedad que presentaban.

Reciente cumpleaños

«Somos amigos desde hace cuarenta años. Me enteré de lo ocurrido cuando estaba al lado del marido, sin él saberlo tampoco. Nos dijeron que había un accidente al lado de la residencia y vino a ver qué pasaba», relató un vecino de la familia, muy afectado por la pérdida. «Celebraron su cumpleaños la semana pasada y se iban de vacaciones un mes el día 1», añadió.

Piedad había trabajado como limpiadora durante años y, por fin, podía disfrutar del retiro junto a su esposo, José Luis, antiguo trabajador de Ensidesa. Tenía dos nietos y una nieta. El funeral en su memoria tendrá lugar hoy, a las cuatro de la tarde, en la iglesia parroquial de Lada. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicho distrito langreano.