«Al poner música siempre intenté emocionar y emocionarme»

Dice que le gusta emocionarse, pero también emocionar, y para ello ha utilizado durante la mayor parte de su vida dos herramientas poderosas: la música y la palabra, ya sea escrita o hablada. De ahí, y del placer de revivir lo que la memoria guarda, nació el libro 'No puedo vivir sin ti', que lleva apenas dos meses en las librerías con notable aceptación.

¿Anotó los hechos que relata del periodo 1960-2005 a modo de diario o tiró de hemeroteca?

No creo que se pueda llamar diario, pero sí iba anotando y guardando referencia de las cosas que me impactaron a lo largo de toda mi vida. Eso, en cuanto a las noticias, porque la música me dio de comer durante muchos años y forma parte de la familia. Mis notas fueron la fuente principal de información para escribir el libro, porque me sorprendió la cantidad de datos equivocados que aparecen en internet. Sobre los Beatles, por ejemplo, pueden aparecer versiones distintas sobre la razón de su ruptura, pero no es opinable cuándo apareció determinado disco o dónde se produjo determinado concierto. Cuando estuvieron en España, por ejemplo, he leído que Torrebruno fue el telonero, cuando fue el presentador.

¿Confió mucho en su memoria?

La memoria es una de las cosas que se pierden con la edad, así que lo mejor es apuntarlo todo. Además, hay memorias interesadas. Se habla mucho de la 'memoria histórica', pero cada uno tiene la suya y cuenta la feria como le va en ella. Yo busqué hablar con cierta propiedad y ser claro y fidedigno.

Salas de fiestas y Discoteca

¿Cómo llega usted a la música?

La música me acompaña desde siempre. Mi padre solía cantar, tal vez porque quien canta, sus males espanta, y es por los 60 cuando escuchaba música en la radio de la vecina, junto a las aventuras de Ama Rosa y otras cosas de la época. Luego empezaron a surgir los disco-pub en Gijón, como Zok Psicodélico o el Jazz, y salas de fiestas como El Jardín, el Parque del Piles, el Oasis o Play Boy, en muchas de las cuales trabajé. En Discoteca compré discos a toneladas. No para mí, sino para las salas en las que trabajaba.

En su libro hay dosis de nostalgia. ¿Es de los que cree que cualquier tiempo pasado fue mejor?

Cualquier tiempo pasado fue mejor para un viejo. Yo de joven estuve en todos los saraos, desde salas de fiestas al Día de la Cultura, y nunca viví un problema de represión, que tal vez sí tuvieron personas más interesadas por la política. Podías trabajar donde querías y tenías dos pesetas para gastar. El Jardín abría todos los días y no solo abría, sino que un martes o cualquier día de semana había actuaciones. La juventud, en el momento que te toque y salvo que te afecte alguna catástrofe, es una época que no tiene comparación. Tienes vitalidad, ganas y diversión.

¿Ahora se siente viejo?

Sin duda soy una persona mayor. Puede tener una connotación peyorativa, pero la palabra es la que hay. Con 65 años no me siento con la misma capacidad ni ilusión que cuando tenía 20. Entonces recorrí media Europa en auto-stop y te cogía todo el mundo, sin miedo.

El «impactante» 23-F

Del periodo que abarca su libro, ¿hay algún año que le haya marcado especialmente?

Me marcó el intento de golpe de estado en 1981. Recuerdo que estaba en la FM de Radio Gijón cuando surgieron las noticias del Congreso. Ese momento fue impactante, porque no sabías qué estaba ocurriendo ni qué podía suceder. Para mí fue también un año especial 1977, que es cuando me fui a Madrid para trabajar con Alcatraz, que estaban en gira con Albert Hammond, una persona excepcional y gran compositor. A mí no me iba bien con el pub que compartía con un socio y un día me llamó Alfredo Mahiques, el trombonista. Yo había tocado algo, como refleja la portada del libro, pero no a ese nivel. Le pregunté de qué tendría que trabajar y me contestó que de lo que quisiera, pero que tenía que estar al día siguiente en Madrid.

Al volver empezó en la radio...

El dueño de Discoteca se ofreció a patrocinar un programa y así empezó en la FM 'Dios bendiga la música'. Cada día estaba dedicado a un tipo de música. Juan Cueto y Fernando Poblet, por ejemplo, me felicitaron en alguna ocasión por lo que les hacía sentir.

¿Cuál es su música favorita?

Me gusta de todo tipo, pero solo lo que me gusta de cada tipo. Puedo citar, por ejemplo, a Bob Marley y, en la misma línea, a Carlos Cano, Serrat o Sabina. Lo que más me molesta son los sabelotodo que en vez de hablar de sentimientos hablan de calidades. Los críticos tenemos un ego que nos vemos como el ombligo del mundo. Yo creo que puedes decir si te gusta o no te gusta, pero no que algo es una mierda. Al poner música, yo siempre intenté emocionarme y emocionar.

En su libro cita también a muchos personajes. ¿Cuál le impactó más de todos ellos?

Solo he conocido a fondo personajes de la música. Con los demás tuve trato superficial, pero destaco a Severo Ochoa, más por sus silencios que por sus palabras. Lo llenaba todo.