Los estibadores se bajan el sueldo y logran garantías para los empleos

Los estibadores respaldan el preacuerdo alcanzado por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar y la patronal, y esperan cerrar el conflicto en los puertos españoles el próximo 1 de junio. Han conseguido de las empresas que les garanticen el empleo para toda la plantilla a cambio de una rebaja del 10% en los mayores salarios del colectivo. El coordinador del sindicato, Antolín Goya, explicó ayer que acuden a la cita «con la intención de cerrar el acuerdo el jueves o el viernes a más tardar», después de recibir el respaldo de más de 200 delegados territoriales de la organización en una asamblea extraordinaria celebrada en Madrid.

El próximo encuentro con la patronal está previsto para el 1 de junio, cuando se prevé cerrar el acuerdo que garantiza el empleo de los 6.150 estibadores de los puertos españoles. A cambio, los trabajadores aceptan bajarse el sueldo un 10% para aquellos casos en los que perciban más de 2.230 euros mensuales, es decir, tres veces el salario mínimo interprofesional y un 5% más.

Pero el conflicto de la estiba, que lleva abierto cuatro meses, no le ha salido gratis al sistema portuario español. Los propios trabajadores reconocen que «los tráficos se han resentido», a pesar de que no se secundó ninguno de los calendarios de paros convocados. Antolín Goya explicó que «el objetivo al convocar los paros es siempre no secundarlos. Se trata de llamar la atención de cara a la negociación».

Una cosa sí tiene clara el representante sindical: «Es más fácil decir quiénes son los culpables, los responsables de lo que ha ocurrido estos meses, que quién saldrá más beneficiado». Y señaló a Puertos del Estado, «que ha estado desaparecido», y «a quien ha mantenido posiciones contrarias a la negociación y de aceptación de las imposiciones de la UE», en referencia al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.