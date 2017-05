El gobierno municipal estudia trasladar a la escalera 23 la playa para perros

El gobierno municipal estudia trasladar de la escalera 24 a la 23 la zona de playa habilitada para la presencia de perros durante todo el año, incluida la temporada de baños. El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Esteban Aparicio, planteó esta opción en la última reunión de la comisión de Medio Ambiente, si bien su intención es que cualquier decisión que se adopte esté consensuada con la oposición y con los grupos animalistas, a través de un proceso similar al que se siguió para la apertura de la 'perriplaya' en El Rinconín. Para ello, esta semana se invitará a la comisión municipal a representantes del colectivo Fauna Urbana, uno de los principales impulsores de esta zona de juego y baño para las mascotas, y dentro de dos semanas se hará lo propio con quienes defienden el traslado a otro lugar. Según el gobierno municipal, se han recibido 600 firmas a favor de un cambio de playa.

Una de las ventajas que según Aparicio conllevaría mover el espacio para perros a la escalera 23 es su mayor facilidad de limpieza. Donde está ahora, «la mar no bate en el conjunto de la playa», lo que obliga a intervenir a los trabajadores de Emulsa, que además no pueden servirse de medios mecánicos y deben realizar la limpieza de forma manual. «Aunque la mayoría de los dueños son respetuosos con el espacio, hay una minoría que no lo es», lamenta el edil. En el emplazamiento propuesto se facilita una limpieza natural por la acción de la marea. El acceso a la playa, además «es más fácil».