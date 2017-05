«Pasamos mucho miedo, pudo haber acabado en tragedia»

"Pasamos mucho miedo porque las llamas eran enormes. Al final la suerte jugó de nuestro lado porque podría haber habido una desgracia". Los vecinos de la calle de Aquilino Hurlé, en el barrio de La Arena, aún no acaban de creerse "la pesadilla" que vivieron durante la madrugada después de que se incendiase el andamio de la empresa que realiza la rehabilitación de la fachada.

"Me desperté a las 3 y pico de la mañana porque escuché voces de 'socorro, socorro', al principio lo que pensé es que estaban pegando a alguien, pero cuando me asomé y vi todo aquello…". Lo cuenta una vecina del primer piso, que despertó rápidamente a su pareja y consiguieron salir a la calle. "Tengo una amiga que vive en los pisos de arriba y cuando la llamé por teléfono para que saliese ya no pudo porque la escalera estaba completamente inundada de humo… fue horrible", explica aún con el susto en el cuerpo y sin poder entrar a su casa. "No nos atrevemos porque todavía hace un rato sacaron del piso de al lado un colchón quemando, hasta que no nos garanticen que está cotrolado no volveremos", dice.

En el edificio no funciona el ascensor y el suministro del gas ha quedado cortado. Las siete personas que tuvieron que ser atentidas por intoxicación evolucionan favorablemente, pero siguen con el susto en el cuerpo. Los bomberos emplearon en torno a tres horas para dar por sofocadas las llamas que devoraron la instalación y afectaron a al menos cinco viviendas. La Policía Científica continúa recabando pruebas e indicios para determinar las causas que desencadenaron el aparatoso incendio y que a punto estuvo de acabar en tragedia. Las primeras pesquisas apuntan a un cortocircuito como origen y al material inflamable que recubre la estructura que está anclada a la pared. "No nos han dicho nada todavía, comentaban que podría haber sido un cortocircuito o una colilla, sea lo que sea, lo que no es normal es que se haya propagado a esa velocidad, tendría que ser un material no infamable", lamentaba el vecino José Manuel Rodríguez.