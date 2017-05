«Me encantó investigar sobre Bécquer»

«¿Queréis aprender poesía en vuestra ciudad? Hacer mapas, visitar librerías, haceros fotos en las calles y... ¿construir una propuesta cultural alternativa?». Así empezó todo, con esa iniciativa de la profesora Natalia Cueto y sus alumnos, que se han asomado estos dos últimos meses al mundo de la poesía llenos de entusiasmo y curiosidad. «Se entregaron desde un primer momento y su capacidad creativa se disparó», comentó ayer la docente del IES Jovellanos, donde se inauguró la exposición 'Gijón, callejero poético'.

Comenzó siendo un proyecto para clase, pero pronto alcanzó el nivel de una propuesta cultural tan creativa que incluso va a presentarse al Ayuntamiento. En un primer momento, los alumnos localizaron todas las calles con nombres de poetas en un mapa de la ciudad, ayudados de sus padres. Se documentaron sobre los autores y escogieron uno para trabajar de manera individual. Entonces empezó el trabajo en grupo: diseñar las rutas por etapas literarias. La de la Generación del 27 en el barrio de Santa Bárbara o la del Renacimiento en la avenida de la Constitución. A cada una le asociaron una librería y una biblioteca de referencia y las señalaron en el callejero. Con todo esto, diseñaron los itinerarios y redactaron una carta al Consistorio para proponer que se lleven a cabo. «Promoveríamos el turismo familiar, cultural y ecológico, porque estos recorridos se pueden hacer a pie o en bicicleta», ilustra Cueto. Estos jóvenes emprendedores y su tutora van más allá e incluso hablan de una ruta gastronómica. «Si la hostelería se implicase, podría haber un bar que ofreciese: el menú Romántico, el café Renacentista, el pincho Barroco... y beneficiarse del proyecto, además de complementarlo», añade.

Exposición hasta el 6 de junio

La exposición 'Gijón, callejero poético' podrá visitarse en salón de exposiciones de IES Jovellanos hasta el 6 de junio. La profesora y sus alumnos están muy satisfechos con el trabajo realizado y agradecen la colaboración prestada por el instituto, las librerías y las bibliotecas con las que han contactado, que les han ofrecido acoger la exposición cuando se acabe en el IES Jovellanos. «Si esto no fuera un proyecto colectivo no hubiera salido adelante. Todo el mundo se ha involucrado», celebró Cueto.

Pero los que más se han entregado al proyecto han sido los alumnos de 1º de la ESO. «Me gustó mucho ir a Santa Bárbara, donde está la calle de Federico García Lorca. No conocía esa zona», confesó María. «A mí me encantó investigar sobre Bécquer, no solo sobre sus poemas, porque al conocer detalles sobre su vida es como si las obras cobrasen sentido», explicó Ainhoa. «Me sorprende que José Hierro, que tiene su calle detrás del parque de Los Pericones, no sea un autor más conocido... Sus poemas son muy interesantes», apuntó Diego. Los versos, a estos alumnos, ya no les resultan ajenos.