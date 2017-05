Fauna Urbana rechaza el cambio de la 'perriplaya' de la escalera 24 a la 23

La comisión municipal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Medio Ambiente empezó a estudiar ayer la propuesta para trasladar de la escalera 24 a la 23 el espacio delimitado como playa con acceso libre para perros durante todo el año, incluida la temporada de baños. Entre los argumentos que esgrime el equipo de gobierno, que ha abierto este debate tras recibir más de 600 firmas pidiendo ese cambio, están los problemas de limpieza que existen en el emplazamiento actual, como consecuencia del incívico comportamiento de «una minoría». Dado que en marea alta las olas no llegan a cubrir toda la playa, los excrementos que quedan sin recoger en la zona más próxima al Muro no llegan a limpiarse de forma natural. Esto obliga a intervenir al personal de Emulsa, que no puede utilizar medios mecánicos y tiene que hacer el trabajo de forma manual.

En la reunión de la comisión participó como invitado un representante del colectivo Fauna Urbana, una de las entidades promotoras de la apertura de una playa para perros, que consideró que el traslado de este espacio sería «negativo». Rechazó por un lado el argumento de la limpieza, indicando que en la escalera 23 el mar tampoco cubre por completo la playa, al menos en la temporada estival, cuando las mareas son menos vivas. Añadió que trasladar los perros de un espacio con más de doscientos metros de longitud a otro donde no se llega a los cien podría aumentar los conflictos no solo entre los bañistas con perro y el resto de los usuarios, sino entre los propios dueños de mascotas. Recordó que desde la apertura de la escalera 24 a los animales durante todo el año, Gijón se ha convertido en un referente nacional para los turistas que viajan con su perro. Los grupos de la oposición manifestaron que, como alternativa al cambio de zona, debería trabajarse más en la concienciación ciudadana, si fuera necesario con sanciones. En la próxima comisión se escuchará a quienes piden el traslado de la playa para perros.