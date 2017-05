La inmersión de Pang ilustra Gijón

Diecisiete acuarelas componen la exposición 'Ilustrando Gijón' del artista barcelonés, Miguel Pang Ly, que ayer inauguró en la librería de El Bosque de la Maga Colibrí, con la colaboración del Aula de Cultura de EL COMERCIO. La obra ha sido el resultado de «diez días de una auténtica inmersión cultural recorriendo el concejo, tanto la ciudad como la zona rural, y hablando con sus gentes. También he visitado Ribadesella y las Cuevas de Tito Bustillo», comentó el autor. A estos enclaves del Oriente asturiano corresponden los dos primeros dibujos de la muestra. Miguel Pang reconoció ayer que «ha sido una grata experiencia» así como que «tengo que volver porque me he quedado corto. He tenido poco tiempo. Ahora quiero conocer Oviedo y los Picos de Europa». En el futuro, no descartó que pueda llegar a recopilar estas ilustraciones de Gijón en un libro. Miguel Pang reconoció que «no tengo ningún dibujo favorito» aunque confesiesa que le sorprendieron «las expresiones asturianas y la hospitalidad de los gijoneses. viví situaciones muy graciosas estos días y me gusta el humor y el orgullo de la gente». Al ilustrador le chocó el concepto del 'paisanu' porque «yo me lo imaginaba como un superhéroe». De ahí, que su pincel trazara a un asturiano con madreñas y capa. «El amarillo y el azul predominan en toda la muestra», dijo.

El tractor Pascualín con una aldeana de Vega, la azada, la guadaña, la iglesia de San Pedro, las bañistas de La Escalerona, el Tostaderu o el Dindurra, desde la mirada del artista, es lo que el espectador encontrará en la librería de Ana Meana. Ella fue la anfitriona en la puesta de largo del autor en la ciudad y destacó el «estilo tan personal» de Pang en esta obra.