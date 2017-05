El surf más solidario, en la playa de San Lorenzo

El surf más que nunca ha sido el protagonista en la playa de San Lorenzo de Gijón. Un año más el arenal ha sido el escenario de la VI Jornada de Surf Solidario. Un evento con un objetivo claro: demostrar que el surf es un deporte para todas el mundo, sin importar las capacidades de cada persona. Con este objetivo los organizadores de la Asociación Surf Solidario han desarrollado esta jornada. «Estamos muy contentos, pues más de 200 niños y 150 voluntarios pueden disfrutar del surf y de las olas. Una vez más este deporte ha demostrado que está al alcance de todos».

La jornada ha comenzado a las once de la mañana y está previsto que finalice a las ocho de la tarde. En el programa de actividades no solo se incluyen las que se desarrollan dentro del agua, sino que a lo largo del día habrá conciertos, masajes, terapias con perros y el plato fuerte: el III Campeonato de Surf Solidario para personas con discapacidad, que se disputarán tres equipos de la Asociación Alarde y de la ONCE, este último debutante.

La recaudación de fondos se destinará a la asociación Galbán y a la de ELA del Principado de Asturias. Sin duda, la jornada de Surf Solidario ha puesto de manifiesto., una vez más, que la integración y la solidaridad son dos de las virtudes que les caracterizan.