El botellón vuelve a Cimavilla

Las bolsas de plástico vuelven a Cimavilla. Los vecinos aseguran que nunca se fueron del todo, que solo cambiaron de lugar. Detrás de ellas, el tan temido botellón y las noches en vela, sobremanera los fines de semana. La historia, no por repetitiva, deja de ser un calvario para las comunidades que tienen el infortunio de ubicarse en zonas de copas, muchas de ellas con locales que cierran a altas horas de la madrugada. Cimavilla es solo un ejemplo, pero hay más, bastantes más en la ciudad. Las concentraciones de jóvenes en la calle con bebidas adquiridas por ellos mismos a altas horas de la madrugada son una constante del verano. El último foco: la calle de los Almacenes, muy cercana a otra zona de copas nocturnas, como es todo el entorno de la calle del Marqués de San Esteban. Los jóvenes reclaman su espacio. Los vecinos, su merecido descanso. El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, lo reconoce en declaraciones a EL COMERCIO: «Es un equilibrio complicado».

Es obvio que las concentraciones de botellón no son, ni con mucho, las que había hasta el año 2013 cuando, por ejemplo en el caso de Cimavilla, llegaban a concentrarse centenares de jóvenes en la plaza de Arturo Arias. La dimensión llegó a ser tal que obligó al Ayuntamiento de Gijón a aprobar la Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana, que daba cobertura a la Policía Local para actuar ante tamañas concentraciones nocturnas.

1.200 multas

Esteban Aparicio: «No se va a levantar la mano, ni en Cimavilla ni en otro lugar»

No fue sencillo, pero, también a base de sanciones (casi 1.200 hubo solo en los dos primeros años en vigor de la norma), se eliminaron las macroconcentraciones de botellón, pero lo que parece más complicado es acabar de pleno con este problema, pese a lo estricto de la ordenanza. Para ejemplo, el pasado fin de semana en el barrio alto gijonés. Aún no han llegado las vacaciones para los estudiantes y, ni siquiera, la buena temperatura nocturna. Pese a ello, las calles del Rosario y la Vicaría o las plazas de la Corrada y Agustín Antuña ya fueron escenario, como se muestra en las fotografías que ilustran esta información, de las primeras concentraciones de jóvenes, con sus bebidas en bolsas de plástico identificativas de conocidas medianas superficies y, también, de instrumentos musicales, sobre todo guitarras, para animar la velada en la calle. Los vecinos de la zona aseguran estar hartos. Reconocen que ya no son los macrobotellones, pero «cincuenta o sesenta chavales en la calle hasta las nueve de la mañana montando bulla debajo de tu ventana, muchos de ellos borrachos, y en unas calles tan estrechas como estas hacen insoportable la situación», aseguró a este periódico un inquilino de la zona.

Y es que los vecinos están muy molestos porque, aseguran, la Policía Local no patrulla por las zonas citadas porque se trata de lugares peatonales y los agentes no pueden entrar con sus coches. Como las patrullas nocturnas no se hacen a pie, la consecuencia, deducen los vecinos afectados, es que los jóvenes que hacen botellón se sienten protegidos y actúan a sus anchas. No quieren pensar lo que podrá suceder a partir del 24 de junio, con las vacaciones y el inicio del verano, pero ruegan al Ayuntamiento que no «levante la mano» para evitar que el barrio vuelva a convertirse en un caos.

Equilibrio complicado

Una versión muy diferente tiene el concejal Esteban Aparicio: «es más un ambiente de copas que un botellón, pero se patrulla los fines de semana con actuaciones programadas y, por supuesto, la Policía Local también interviene si lo demandan los ciudadanos, en el caso de que se perturbe, de forma grave, el descanso de los vecinos».

El edil de Foro reconoce que «el equilibrio es complicado y nunca se puede satisfacer a todo el mundo», a la vez que pide valorar ya no existen en la ciudad los macrobotellones de otros tiempos. En todo caso, reitera que «los vecinos tienen que saber que si se nos llama, la Policía Local acude lo antes posible, siempre a una media de entre cinco y ocho minutos, dependiendo de si están en otro tipo de intervención».

Esteban Aparicio asegura, respondiendo a la petición del vecindario, que «no se va a levantar la mano» en el control del botellón ni en Cimavilla ni en ningún otro lugar de la ciudad. «¿Que se molesta a los vecinos? Para eso están las sanciones, concluye el edil de Seguridad Ciudadana.