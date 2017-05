Contra la «impunidad» de los envenenadores de perros

No hay prácticamente semana desde hace tres años en la que no aparezca carne envenenada en algún punto de la ciudad. Las modalidades de emponzoñamiento son diversas, aunque el objetivo es siempre el mismo: atentar contra los animales, principalmente contra los perros.

El problema ha dejado de ser algo residual para convertirse en una auténtica lacra. Tanto es así que muchos propietarios de mascotas han tenido que cambiar sus hábitos por miedo, dada la impunidad que aseguran rodea este asunto. Es el caso de los vecinos y usuarios del entorno del parque de Laviada, junto al centro de salud, donde en abril un schnauzer miniatura murió tras ingerir babosil, un veneno para caracoles y babosas. La Policía no identificó al culpable. Ni a ese, ni tampoco al resto de individuos que se han propuesto provocar el mayor daño posible a alguno de los más de 22.000 perros que hay censados actualmente en Gijón, aunque la cifra de canes podría ser incluso mayor.

Lo único que parecen tener claro las fuerzas de seguridad a este respecto es que todo apunta a que se trata de más de una persona la que coloca carne con alfileres, salchichas con clavos o pan con veneno, entre otras modalidades, a lo largo y ancho de la ciudad. Son muy pocos los espacios verdes, por pequeños que sean, que no se hayan visto salpicados por estos sucesos. Desde los Pericones hasta el parque del Lauredal, pasando por la plaza de Europa o el Parque Fluvial. Incluso en plena calle, como los episodios registrados en el barrio de El Coto, donde durante varias semanas fueron localizados trozos de carne con alfileres a los que el responsable se había molestado en quitarles la cabeza para causar un daño incluso mayor al ser ingeridos por los animales.

De los muchos episodios solo uno acabó con un detenido, absuelto por la jueza

Calle León XIII, 2001

Uno de los casos más sonados -el que abrió la espita al rosario de intentos de envenenamiento- fue el ocurrido en la calle de León XIII, en El Llano, en 2011. Una decena de perros resultaron afectados por la ingesta de trozos de carne infestados con alfileres que alguien arrojó entre los setos de la zona verde. Uno de los animales murió y los otros tuvieron que ser operados de urgencia en clínicas veterinarias para extraerles del organismo los objetos punzantes.

La investigación realizada por la Policía Nacional llevó poco después a los agentes a detener a un hombre de 82 años, vecino de un edificio de la misma calle. El procedimiento acabó en juicio, si bien la entonces magistrada del juzgado de lo Penal número 2 consideró que no había pruebas concluyentes que determinasen la autoría del anciano, quien llegó a reclamar daños y perjuicios por haberse visto envuelto en la investigación judicial.

El fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado, Joaquín de la Riva, solicitaba para el procesado un año de prisión e inhabilitación para ejercer una profesión relacionada con animales durante tres años. Pedía también que abonase los 3.646 euros que costaron las operaciones quirúrgicas de urgencia a las que tuvieron que someterse seis de los perros afectados.

El caso quedó impune y fue el único de las decenas de envenenamientos que llegó a los tribunales. Desde entonces, ni un solo detenido por este tipo de ataques. «Tenemos la sensación de que a la Policía Nacional les da igual que día sí y día no aparezca en algún sitio carne con alfileres o veneno o salchichas con clavos», denuncia Charo Fernández, dueña de un pastor alemán que hace dos años sufrió importantes lesiones en el aparato digestivo después de comer pan con alfileres.

«A todos los que tenemos perro, y a la gente que tiene dos dedos de frente, no nos entra en la cabeza que haya personas tan crueles como para hacer tal barbaridad. Respetamos que haya a quien no le gusten los perros, faltaría más, pero de ahí a quedarnos de brazos cruzados porque la Policía es incapaz de mover un dedo...», añade esta agraviada, que pide a las autoridades «que se haga algo antes de que sea tarde, porque cualquier día en lugar de un perro el que come la carne con agujas que hayan tirado en un parque es un niño, y entonces vendrán las lamentaciones».

También ha quedado impune el caso del vecino de Montevil que disparaba a los perros desde la ventana de un edificio.