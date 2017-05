Una maestra de toda la vida

«Me emociono cuando veo a niños con el uniforme del colegio». El centro escolar del que habla Soledad Ordás es La Corolla, que fundó junto a dos de sus hermanas y otras docentes procedentes del Blancanieves en 1972. Sole, como la llama todo el mundo, cumplió esta semana noventa años. Buena parte de ellos los pasó entre pupitres y pizarras, intentando poner orden entre los chiquillos que poblaban las aulas de los distintos centros a los que ha estado vinculada.

PINCELADAS Origen. Soledad Ordás nació en Valdevimbre hace noventa años. Con quince, se trasladó a Asturias por el trabajo de su padre. Vocación. El amor por la enseñanza surgió pronto en Sole. Al terminar el bachillerato, cursó Magisterio en Oviedo. Intereses. «Me gusta mucho pasear y ver el mar, me encanta. Hace años viajaba mucho con mi marido, Francisco», señala.

Varias generaciones de gijoneses han sido educados bajo la atenta mirada de Sole. En esta ardua labor, destaca el papel de sus hermanas Luci y Asunción. «Ellas eran las que valían de verdad», asegura con modestia. Natural del municipio leonés de Valdevimbre, la familia Ordás llegó a Asturias cuando Sole tenía quince años. «Mi padre fue secretario del Ayuntamiento de Carreño y luego ocupó el mismo puesto en el de Gijón», señala. Asegura que su vocación por la enseñanza surgió a temprana edad, así que, tras terminar el bachiller, estudió Magisterio en Oviedo. Su trayectoria laboral comenzó en el colegio Blancanieves, que entonces se situaba en la calle Cabrales.

Cuando acumularon años de experiencia a sus espaldas, Sole y sus hermanas decidieron abrir su propio colegio, el Ordás, en esa misma vía. Al que se sumaría años después otro, en la avenida Héroes de Simancas (ahora Pablo Iglesias). A principios de la década de los setenta, este trío de emprendedoras dio otro gran salto: comprar una finca con una extensión superior a 9.000 metros cuadrados en Somió. Allí, en colaboración con varias profesoras del Blancanieves, fundaron La Corolla.

El Liceo, como también se conoce al centro, fue mixto desde sus inicios. «Me gustaba que estuvieran juntos niños y niñas», apunta. Privado y con un ideario católico, La Corolla no tardó en conseguir prestigio. No es extraño, puesto que nacía con el aval de contar con grandes educadoras. «No fue complicado porque mis hermanas me ayudaban», asegura Sole, que no pierde ocasión para elogiar la labor de Luci y Asunción, esta última fallecida hace varias décadas. Sole se encargaba de la labores de gestión. De hecho, durante años ocupó el puesto de directora. Sus hermanas también colaboraban en estas obligaciones y, además, eran profesoras de Geografía e Historia y Lengua y Literatura, respectivamente.

Aunque se jubiló hace veinte años, Sole continúa visitando La Corolla -«le tengo un amor tremendo al colegio»- siempre que tiene oportunidad. No se pierde la misa que todos los años se oficia para celebrar el final del curso. Sole y Luci no han tenido hijos, pero sí sobrinos. Y algunos han seguido sus pasos en el campo de la docencia. Entre ellos, María Simal, hija de Asunción, maestra en un colegio público de la ciudad. Sole luce en la solapa un pin del escudo del Sporting, que era propiedad de su marido, Francisco. «Soy muy aficionada. Ahora ya no voy a El Molinón, pero no me perdía un partido. Me da mucha pena que baje a Segunda», señala.