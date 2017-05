725 corazones mullidos contra el cáncer de mama

Tela, aguja, hilo, montones de miraguano para el relleno y toneladas de entrega e ilusión. Fueron los materiales que se emplearon ayer en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur para confeccionar 725 cojines con forma de corazón que se repartirán por seis hospitales asturianos.

Las manos de más de doscientas personas cortaban, rellenaban y cosían para hacer realidad, por sexto año, el proyecto de Corazones Solidarios Asturias. «Cuando empezamos hacíamos entre cincuenta y cien cojines. Este año hemos superado nuestra mejor cifra», celebrabra María Angélica Mirás, impulsora de una iniciativa que no para de crecer. En esta ocasión el producto de su trabajo llegará a los hospitales de Cabueñes, Jove, HUCA, San Agustín, Grande Covián y Jarrio.

La idea de estos corazones surge en Estados Unidos. Después de que una enfermera fuera operada de cáncer de mama, sus familiares le cosieron un cojín con forma de corazón para que lo pusiera debajo del brazo y aplacar así el dolor de la cirugía. Cuando se recuperó, la mujer repartió cojines similares al suyo en el hospital en el que trabajaba. A España la iniciativa llegó a través de la mallorquina María José Loly de Cooman, Micky. Es por ella por quien este movimiento solidario se conoce en toda España como proyecto Micky.

Gijón no tardó en sumarse a la confección de cojines para proporcionar alivio a las mujeres operadas de cáncer de mama. También les dan una dosis de fuerza y optimismo, a través de los mensajes de ánimo para las pacientes que acompañan cada pieza. «Una vez llegó a mi tienda una mujer y me dio una orquídea. Era una paciente que había recibido uno de estos cojines tras someterse a la cirugía y se había emocionado. No se lo esperaba», contó la organizadora de Cojines Solidarios Asturias. Porque no es lo mismo ver entrar en la habitación a un enfermero con una jeringuilla en la mano que con un mullido corazón.