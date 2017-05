Cinco alumnos de Gijón, con los mejores trabajos de ingeniería

Cinco estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón se hicieron con otros tantos galardones en la XXXVII edición de los premios a las mejores tesis doctorales, proyectos fin de carrera/máster y trayectorias académicas en Ingeniería de Telecomunicación, con lo que la Universidad de Oviedo ha sido la que más premios ha obtenido de todo el país.

Dos estudiantes se hicieron con premios a la mejor tesis doctoral. El premio Hispasat, a la mejor tesis en nuevas aplicaciones para satélites de comunicaciones, fue para Daniel Rodríguez Pardo, por el trabajo 'Técnicas avanzadas para el análisis y síntesis de reflectarrays para aplicaciones de campo cercano y lejano', mientras que el premio ISDEFE a la mejor tesis en seguridad y defensa recayó en Ana Arboleya Arboleya, por 'Novel XYZ scanner-based radiation and scattering measurement techniques for antenna diagnostics and imaging'.

El premio al mejor proyecto fin de carrera en sistemas embarcados de comunicación fue para María García Fernández, por 'Sistema de 'imaging' en banda de microondas basado en 'Ground penetrating radar'', y los premios a las mejores trayectorias, para Guillermo Álvarez Narciandi y María García Fernández.