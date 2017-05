«Si la estación no va junto al Museo del Ferrocarril votaré 'no'»

Pese al acuerdo adoptado en el último Pleno, que instaba a defender en el consejo de Gijón al Norte la postura mayoritaria de la Corporación con respecto al plan de vías, la alcaldesa aseguró ayer en una entrevista en Onda Cero que si Fomento presenta un proyecto que no ubique la estación intermodal en el entorno del Museo del Ferrocarril su partido «votará en contra». Moriyón argumentó que ese espacio «es el mejor para Gijón» y recordó que «el órgano legítimo» para tomar decisiones sobre el proyecto de integración ferroviaria es el consejo de Gijón al Norte y no el Pleno. «Si no, ¿para qué existe?». Hace quince días la mayoría de izquierdas aprobó una moción en contra de esa ubicación.