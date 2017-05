Barcia descarta dar «segundas oportunidades» por la baja concurrencia al plan de empleo

Un 23,06%. Fue el dato final de participación en las pruebas de selección para las bolsas de contratos de obra y servicio del plan de empleo. De las 1.032 personas que habían sido admitidas para los exámenes correspondientes a peones, jefes de equipo y oficiales de segunda de pintura, albañilería, carpintería metálica, carpintería de madera y fontanería, solamente se presentaron a la cita 238. «Normalmente ronda el 55% ó 60%», explicaban ayer los máximos responsables del área municipal de Empleo, la concejala Ana Braña y el director general Pelayo Barcia, quienes se limitaban a apuntar que «nos llamó la atención el dato, pero no hacemos valoraciones del porqué, ni tenemos pensado estudiar las causas salvo que los agentes del pacto de concertación social nos digan que tenemos que hacer una encuesta a los que no fueron». Barcia sí apuntaba alguna posibilidad, como el cambio introducido en estos contratos como consecuencia de los fallos judiciales, que al tener que ajustarse a la duración de las obras a las que van ligados ya no tienen garantizada como antes una duración mínima de un año. «Del último plan nos está llegando gente que viene de las organizaciones sindicales a quejarse porque trabajaron menos de un año». Sobre los anuncios de las listas de admitidos y de las fechas de examen, que se retrasaron por la congelación del plan desde febrero hasta mayo, los responsables de Empleo aseguran que «se hicieron como siempre y entendemos que la gente estaba pendiente. Hay 238 personas que sí hicieron las pruebas, con lo cual información hubo».

Si bien en algunos exámenes el número de asistentes fue menor que el de plazas ofertadas, descartan dar «segundas oportunidades». En su lugar, optarán por contratar más gente en las otras ocupaciones. «Los que fueron suficientemente responsables para presentarse al examen merecen que trabajemos con ellos». Barcia recordó que, de hecho, al tratarse de bolsas de empleo y de contratos que tienen que ir ligados a obras concretas a lo largo del año se contratará a más de las 68 personas previstas en las bases e incluso podría llegarse al centenar de beneficiarios.

Administrativos

Por otra parte, ayer la junta de gobierno aprobó la convocatoria de una bolsa de empleo para administrativos, para cubrir vacantes de forma temporal, así como una plaza de especialista en participación ciudadana y gobierno abierto, para un contrato de hasta tres años.