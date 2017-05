Ser uno mismo tiene premio

'Not enough', que significa «no suficientemente», es el corto ganador del concurso de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) que promueve la capacidad creativa de la juventud en la elaboración de mensajes positivos sobre los valores de una vida saludable. En menos de cuatro minutos -3,51 para ser exactos-, este vídeo «pretende concienciar al espectador sobre los daños e inseguridad que las etiquetas sociales o estereotipos ocasionan a las personas. Tras abordar diversas problemáticas, animamos a cada uno a ser quién es, que no se convierta en lo que quieren los demás», explicaron ayer sus autoras.

Carlota Rocamundi y Laura Alfonso son dos alumnas de cuarto de la ESO del colegio de la Inmaculada. Tutorizadas por su profesor, Eusebio de la Vega, presentaron el trabajo al IV concurso 'Corto y +' y han recibido el primer premio en su categoría, correspondiente a los grupos de estudiantes de centros de enseñanza. Como recompensa, las estudiantes han recibido 600 euros y el profesor 300, además de la tradicional placa conmemorativa. «Estamos muy contentas. No nos esperábamos ganar y ha sido una grata sorpresa», explicaron desde Covadonga, donde disfrutan de un viaje de estudios con el colegio que concluirá mañana.

Escenario, la playa

El jurado del certamen distinguió el trabajo 'Not enough' entre los tres que optaban a este galardón por «la temática que trata y el mensaje que transmite, por su intención concienciadora, por su estilo ágil y dinámico y por su estructura narrativa». En el corto -que comienza con unos pasos en la playa de San Lorenzo que dejan huella- es mudo, solo aparece la música con mensajes escritos, muy directos, tras describir en escasos planos diversas situaciones. De esta forma, las alumnas pasan del «no suficientemente femenina» tras la escena de una de ellas cortándose el pelo, al «no suficientemente guapa» que es Carlota Rocamundi maquillándose. Luego llega el «no suficientemente provocadora», confiable, guay, inteligente y delgada que van interpretando ambas. De estos mensajes, el vídeo finaliza manifestando en rótulos que «no necesitas ser mejor ni complacer a los demás, solo sé tu mismo. Eres suficiente», como recordaron las ganadoras.

«El guión nos llevó bastante tiempo, lo cambiamos varias veces porque no nos convencía. Fue lo que más nos costó», comentó Carlota Rocamundi. La idea, según contó Laura Alfonso, se les ocurrió porque «vemos que es algo que pasa y hay que decirlo. Puedes no darte cuenta e intentas ser como los demás pero cada uno debe ser como es en realidad. Sin estereotipos ni prejuicios», indicaron. Respecto a las localizaciones del corto, las alumnas explicaron que «la playa de San Lorenzo no podía faltar. El resto son lugares cotidianos que frecuentamos». Entre otros, su colegio.