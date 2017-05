El PSOE pide que den a Protección Civil la oportunidad de explicar sus gastos

«No entramos a valorar qué tipo de modelo quiere el gobierno para el servicio de Protección Civil, pero lo que es reprochable es que no den la oportunidad a la asociación de dar una explicación sobre los gastos que supuestamente no están justificados». El concejal del PSOE Celso Ordiales considera que Foro, «una vez más», le da la espalda a las asociaciones y «no actúa como debería con los voluntarios, a los que hay que agradecer que estén ahí cada vez que se les llame para un servicio público».

El edil del grupo de la oposición aboga por que «en la próxima comisión de Movilidad y Seguridad Ciudadana, una vez que los voluntarios hayan tenido acceso al expediente de Intervención, puedan dar las respuestas de las que parecen tener algún tipo de duda desde el gobierno municipal».

Respecto a la urgencia en la devolución de los tres vehículos de alquiler del servicio de Protección Civil, Ordiales lamenta «las formas con las que se ha llevado a cabo». «El convenio con el Ayuntamiento acabó a finales del año pasado, desde que empezó 2017 no existía protocolo alguno y nada más acabar la reunión de la comisión, el viernes, el mismo concejal envió un correo electrónico para que devolviesen el mismo día los tres vehículos. ¿Por qué tanta urgencia si llevaban cinco meses sin convenio?...».

«No valoramos el modelo de gestión, pero tienen qué decir cuánto nos va a costar»

«Lo que exigimos que se nos presente a partir de ahora cómo va a funcionar el servicio, qué coste va a suponer y cómo se va a plantear en el organigrama, no sabemos si va a suponer un incremento de dinero para las arcas municipales», señaló el concejal del PSOE.

El gobierno municipal aboga por un cambio en el modelo de gestión para que los voluntarios pasen a depender directamente de la Policía Local y cuenten con un responsable que podría ser un agente o un militar retirado, que desempeñe su labor de forma desinteresada, como ocurre en numerosas agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de otras localidades del país. Hasta ahora, el servicio se prestaba a través de un convenio con la asociación de Voluntarios Auxiliares en Emergencias y Medio Ambiente (VAEMA), cuya presidencia honorífica desempeña Bernardo Canga. El coste del convenio ascendía a 113.000 euros.

113.000 euros al año

«Todavía no hemos percibido todo el dinero de 2016, hemos tenido que adelantar aproximadamente 15.000 euros que aún no nos han abonado», lamentó Javier Cortina, coordinador de los voluntarios. La asociación VAEMA está a la espera de poder tener acceso al expediente municipal en el que se sustenta la decisión de retirarles los vehículos y asumir la gestión directa por parte del Ayuntamiento. «A partir de que veamos ese expediente no descartamos emprender las medidas judiciales que estimemos oportunas», anunció a este periódico Cortina, quien añadió que «se darán las pertinentes explicaciones en la próxima comisión de Movilidad y Seguridad Ciudadana».