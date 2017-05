La resonancia móvil supondrá un gasto de 100.000 euros

La unidad móvil de resonancia magnética del Hospital de Cabueñes cubrió ayer, en su primer día de funcionamiento, un 75% de las pruebas habituales. El mismo porcentaje de exámenes se mantendrá durante hoy y, a partir de mañana, el equipo del vehículo medicalizado prevé alcanzar la cifra de pacientes que recibe habitualmente el sistema instalado en el hospital.

El equipo portátil, que sustituirá a la unidad de resonancia fija durante las seis semanas que dure su actualización, supondrá un coste estimado de cien mil euros. No obstante, el importe final resultará de las pruebas realizadas, cuyo coste medio es de 90 euros. La gerencia maneja un listado de más de 1.200 pacientes, pero no descarta incrementar el volumen de pruebas. «Esta solución sale más rentable económicamente que derivar todos los estudios fuera y, sobre todo, es más cómodo para los pacientes, ya que los ingresados no se tienen que desplazar del hospital», indicaba Yolanda García, jefa de servicio de Radiología.

La unidad de resonancia magnética, propiedad de la compañía Alliance Medical Group, dispone de «la misma intensidad de campo magnético» que la del hospital y cuenta con su propio equipo de profesionales, integrado por cinco radiólogos y técnicos. «Ellos trabajan un poco más rápido, la citación es desde las siete y media de la mañana hasta la diez de la noche, no interrumpen en ningún momento. No paran ni para tomar un café», destacaba García.

El camión se sitúa en la zona sur del recinto, junto al aparcamiento de rehabilitación. «El único problemas es el ruido, el campo magnético lo tienen bien aislado», precisaba la jefa de Radiología. Los pacientes ambulatorios disponen de una sala de espera en la propia instalación, así como de una habitación para el cambio de ropa. Por su parte, las personas hospitalizadas acceden a la unidad a través de un pasillo de la planta menos dos, techado en el tramo que separa el edificio del vehículo.

«Mejores diagnósticos»

El equipo de resonancia magnética de Cabueñes se someterá durante el próximo mes y medio a una actualización integral de su software. La renovación de la máquina, de quince años de antigüedad, cuenta con un presupuesto de 630.000 euros.

A esta mejora, la gerencia del hospital prevé incorporar a principios de 2018 un nuevo equipo de imagen por resonancia, cuyo presupuesto de es de 1,8 millones de euros. La resonancia de tres teslas (medida de inducción magnética) dispone de un campo magnético «el doble de intenso» que permite incrementar la calidad de los estudios. «Podremos hacer mejores diagnósticos oncológicos y ofrecerá una mayor comodidad a los pacientes. Es más amplia, caben personas obesas o embarazadas a término», señalaba García.

Con el nuevo equipo, la gerencia confía en reducir las listas de espera, que van actualmente de los tres a los seis meses, así como eliminar la derivación de pacientes a la unidad de resonancia del Hospital de Jove.