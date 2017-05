Una veintena de afectados por la estafa de una empresa de reformas

Los afectados por la presunta estafa de una empresa de reformas del hogar que fueron detenidos el pasado mes de octubre ascienden ya a una veintena. Así lo estima el juzgado de instrucción que investiga el caso y que ha imputado a los gerentes, un hombre de 48 años y a una mujer de 34, después de comprobar que, presuntamente, se apropiaron de 200.000 euros de los clientes y les dejasen las obras a medias.

Las investigaciones se iniciaron el año pasado después de que en la Comisaría de la Policía Nacional se recibieran las primeras denuncias. «Los afectados habían contratado trabajos de mejora y rehabilitación de sus viviendas con una empresa de reformas que no había cumplido con los términos estipulados y había dejado las obras sin finalizar», explicaron desde el grupo de Delitos Económicos de la Brigada de la Policía Judicial.

«En algunos casos la obra se paralizaba, los operarios desaparecían y la vivienda quedaba inutilizada con la cocina o el baño sin acabar. Una de las familias afectadas tuvo que vivir incluso durante varios días en un hotel porque no podían utilizar los servicios esenciales de su casa», añadieron. La investigación puso de manifiesto que los encargados de la empresa, supuestamente, no podían hacer frente al pago de obreros ni proveedores, pero continuaban admitiendo encargos y exigiendo el pago por adelantado de las obras, «a sabiendas que no iban a poder afrontar los nuevos proyectos y que iban a causar agravios a las personas que habían confiado en su diligencia y profesionalidad». Cada uno de los afectados les había entregado una media de 15.000 euros. Los denunciantes se han constituido en plataforma y la mayoría ejercen la acusación particular de forma solidaria.

Dejaron a numerosas familias con las viviendas inutilizadas al cesar en su actividad

Los dos detenidos declararon que no tenían intención de estafar a los clientes. No pudieron hacer frente a los pagos a los proveedores, adujeron, y se vieron ante la imposibilidad de concluir las obras comenzadas. El juzgado continúa con la fase de instrucción y no se descarta que en los próximos meses se añaden nuevas denuncias.