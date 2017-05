Un gijonés reduce en un avión a un pasajero que quería entrar en la cabina

«Se quitó la camiseta y se fue directamente a la cabina del avión, quería entrar a toda costa y decía que nos íbamos a morir todos». Daniel, un joven gijonés que prefiere mantener el anonimato, no olvidará nunca el agitado vuelo que le tocó vivir el lunes, cuando realizaba la ruta de Lima (Perú) a Madrid en un avión de Air Europa. Fue el encargado, junto a la tripulación, de reducir a un hombre que al parecer sufrió una alteración mental y se mostraba sumamente violento, poniendo el riesgo al pasaje.

El episodio se desencadenó a las tres horas de despegar. «La mayoría de la gente iba durmiendo, hasta que preguntaron por megafonía si había algún médico entre los pasajeros. Fue cuando vimos que había un chico de unos 30 años, medio desnudo, que estaba en la parte delantera del avión muy agitado», relata el testigo, que regresaba de un viaje de trabajo a Perú.

«Yo estaba en la primera fila y en un momento dado, cuando las azafatas ya vieron que no podían controlar la situación, vinieron a preguntarme si les podía ayudar para reducirlo; me lo dijeron a mí y a otro pasajero. Nos pidieron que nos metiésemos en una especie de habitáculo y cuando un miembro de la tripulación se le echó encima, nosotros hicimos lo mismo rápidamente y conseguimos inmovilizarlo», relata el gijonés.

Entre «unas cinco personas», consiguieron colocarle unas bridas en la muñecas para retenerlo y a continuación le administraron un tranquilizante. Le sentaron en un espacio reservado para las azafatas y poco después, el fármaco hizo su efecto. «Se mostró muy arrepentido y estaba muy apesadumbrado, no sabemos qué le pasó, pero parecía una especie de crisis o alteración mental», relata el gijonés.

Sanitarios y Guardia Civil

Cuando aterrizaron en el aeropuerto de Adolfo Suárez, en Madrid, siete horas después del sobresalto, a pie de pista esperaban los sanitarios y varios agentes de la Guardia Civil. Los servicios de emergencias subieron a la aeronave para hacerse cargo de la situación. Se llevaron al joven, que iba acompañado de otra chica, al parecer su novia, muy nerviosa por el viaje y la actitud del individuo.

Cuando el pasaje puso pie en tierra respiró aliviado. «Me dieron las gracias, pero no me regalaron ningún vuelo...», bromea el testigo de este rocambolesco episodio, que tiene lugar en plena alerta por atentado antiyihadista. Finalmente, todo quedó en un susto. «Cuando pasa algo así te pones en lo peor, no está la cosa como para historias de esas, por suerte se solventó todo rápido», dice Daniel.