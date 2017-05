Hacienda obliga a pagar quince millones de deuda a los bancos con el remanente

El Ayuntamiento está obligado a dedicar a la amortización de deuda casi quince millones de euros de su remanente líquido de tesorería para gastos generales, dinero sin gastar procedente de ejercicios anteriores y que no tiene un destino predeterminado. Esta cantidad representa un 38% del total disponible, que asciende a 38,9 millones de euros. El gobierno municipal trasladó ayer esta información a la oposición durante la comisión especial de cuentas, que aprobó el cierre de 2016, con el único voto a favor de Foro, la abstención de Xixón Sí Puede, PP, IU y Ciudadanos y el voto en contra del PSOE.

De la cantidad que deberá ir imperativamente a reducir el endeudamiento con los bancos, 13,8 millones de euros corresponden a «excedentes de las inversiones financieramente sostenibles» aprobadas en 2013, 2014 y 2015. Aunque con el remanente de cada año el Ayuntamiento puede contratar obras, estas deben cumplir una serie de condiciones, entre ellas que se ejecuten en un máximo de dos años. Como consecuencia de «una nueva interpretación de la Intervención General del Estado», el dinero para esas inversiones que no se gaste en plazo tendrá que dedicarse a reducir la deuda municipal.

«Nos imponen límites muy ajustados, casi perversos, y que entre otras cosas no nos permiten usar ese dinero para inversiones de envergadura. Pero esto no es un problema de Gijón. De hecho, es uno de los caballos de batalla de la federación de municipios (FEMP)», destacó la concejala de Hacienda, Ana Braña, quien señaló que el Ayuntamiento de Oviedo, gobernado por un tripartito de PSOE, Somos Uviéu e IU, también deberá destinar obligatoriamente a la amortización de préstamos 17,2 millones de euros. Un argumento que no convence al portavoz socialista, José María Pérez, que habla de «quince millones de despropósitos más que suma a su gestión Foro, incapaz de ejecutar unos proyectos que tenían nombre y apellidos y que ve ahora cómo se le ha pasado el arroz».

Braña argumentó que solo 3,2 millones corresponden a «la ejecución de proyectos fuera del plazo», concretamente a certificaciones de obra de la rehabilitación de Tabacalera que debían haberse abonado entre 2015 y 2016 (la obra no comenzó hasta mayo del 2016). Otros 6,6 millones de los fondos para inversiones que no se llegaron a ejecutar coinciden con las bajas logradas en la licitación de los proyectos y los 3,9 millones restantes si son de obras que no se llegaron a licitar, sobre un total de 22,9 millones. «De los 52 proyectos previstos, se contrataron 44», afirmó la edil.

Gijón también está obligado a devolver a los bancos 1.041.037 euros del préstamo que solicitó a principios de 2016 para afrontar gastos corrientes que no quedaban cubiertos por la prórroga, pero que finalmente no utilizó. La operación ascendía a 6,6 millones de euros, de los que gastó 5,5. Otros 1,6 millones del remanente tendrán que usarse para «regularizar la cuenta 413», pagos a acreedores que no entraron en el presupuesto.

Pendientes del Estado

De los17,9 millones restantes, el Ayuntamiento puede disponer libremente de 8.054.405 euros. El gobierno municipal llevará al Pleno una propuesta para dedicarlos íntegramente a ayudas para la rehabilitación de fachadas, elevando la dotación de este programa de los 4,1 millones ya aprobados en el presupueto a 12,1. Quedarán finalmente 9,8 millones de euros cuyo destino se decidirá en cuanto estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado. El motivo es que es la ley de acompañamiento de estas cuentas la que debe definir si este año se pueden usar o no los remanentes de tesorería para realizar inversiones financieramente sostenibles. Si no lo permite, todo el dinero deberá ir a reducir la deuda. En todo caso, Braña indicó que, al margen de los quince millones de amortización obligada, «sería necesario dedicar un poco más» a rebajar los 142 millones que Gijón debe actualmente a los bancos. Anunció aparte la próxima solicitud de un nuevo préstamo de diez millones para comprar la finca de La Formigosa en Cabueñes, «acompasar la marcha» de las obras de Tabacalera y adquirir equipamiento para la Escuela de Comercio.

Tras la comisión, el PSOE criticó el nivel de ejecución del presupuesto de 2016 (80,8%) y consideró «imperdonable que se hayan dejado 59 millones sin gastar». La concejala de Hacienda aseguró que, si se hubiera gastado más, se habría excedido la regla de gasto, lo que se evitó solo por 200.000 euros.

Braña advirtió por otra parte del «escaso margen» del ahorro neto, magnitud que mide la diferencia entre gastos e ingresos corrientes, excluyendo las operaciones financieras. En 2016 fue positivo (685.000 euros). Si fuera negativo, no se podrían pedir préstamos. «Mantenernos en un margen tan estrecho es insostenible», dijo la concejala. El PP teme que esto se traduzca en un aumento de ingresos por la vía fiscal. «Sobre los gijoneses se cierne una subida de impuestos brutal. Es el pago de Moriyón a Podemos», apuntó el edil Pablo González.