«No es necesario ser discapacitada para formar parte de la asociación»

María Pérez (Oviedo, 1988) padece una enfermedad degenerativa de sus articulaciones. Hace siete años que los médicos le detectaron «algo». Tras un agotador periplo médico, consiguió un diagnóstico hace tres años y, desde entonces, está sometida a un tratamiento con el que intenta frenar el avance de su patología. Con 29 años recién cumplidos, esta joven toma el testigo de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Asturias Amdas la Fonte, que hasta principios de mayo dirigió su fundadora, Sila Murillo.

Le dejan el listón muy alto.

Sí (suspira). Después de tantos años... Sila Murillo siempre estará presente y le consultaremos. Ella ya sabe que le vamos a dar la murga.

Sufre una poliartritis reumatoide. «Fulmina las articulaciones y no tiene cura»

¿Con qué ánimo asume el cargo?

Con mucho respeto. Son tantas responsabilidades... Pero con ganas. Hay muchas mujeres discapacitadas que necesitan que les tiendan una mano, como hicieron ellas conmigo. Hay que ampliar esta labor. Esto es lo que me animó a presentarme, el sumar voces. Ahora somos unas trescientas, pero podemos ser muchas más.

Los datos que manejan hablan de 13.106 mujeres con discapacidad en Gijón y 60.660 en Asturias. ¿Por qué no llegan a más población?

Ésa es la pregunta que yo me hago. No sé qué hace falta. Muchas mujeres tienen miedo de dar a conocer su enfermedad. Abordarlo es complicado. Hay una doble discriminación por ser mujer y tener discapacidad. Todo se agrava, pero hay que salir, moverse y darse a conocer. Vamos a contactar con varias asociaciones para colaborar en proyectos conjuntos. Hay que salir adelante. Amdas la Fonte no se puede quedar aquí, hay que darle proyección de futuro.

Su juventud, en este objetivo, juega una baza a su favor.

Quiero y necesito gente joven. Sé que no soy la única que tiene un problema de este tipo. El médico me lo dice, aunque yo en la consulta me veo solo rodeada de gente mayor. En la asociación también soy la más joven. Son un grupo de mujeres maravillosas, como mis abuelillas, yo les llamo mis 'Chicas de Oro'.

¿Pero usted no es discapacitada?

No es necesario venir con un brazo colgando a la asociación para formar parte de ella y ser una mujer discapacitada. Estamos abiertas a prestar ayuda y a la colaboración con todo el mundo. Yo no tengo nada reconocido porque como soy joven y me muevo... Hasta que no tenga un daño irreversible no me darán una minusvalía. A mí no me afecta porque no busco una paga, pero es complicado porque también me duele y afecta a toda mi vida.

¿Cómo llegó a la asociación?

Soy cocinera y repostera. Estaba haciendo mis prácticas de cocina en Pravia cuando empezó a manifestarse la enfermedad. Estuve años de médico en médico. Me decían que era un caso complicado y que era muy joven. Los reumatólogos me dieron mil diagnósticos: desde que no tenía nada a que era una fibromialgia o una poliartritis. Probé mil medicaciones que ni debía haber tomado hasta que di con un médico, muy cercano, una maravilla. Ahora estoy controlando mi enfermedad. Tengo una poliartritis reumatoide que fulmina las articulaciones y no tiene cura. La medicación solo intenta evitar que avance. Cuando me enteré, me puse a buscar soluciones. No podía seguir en la hostelería. Así fue como estudié promotora de Igualdad. En un curso conocí a Sila, me acerqué a ella tras la charla y así empezó todo. En la asociación me dieron el cariño, apoyo y comprensión que necesitaba cuando estaba asimilando este cambio. Las necesitaba para expresarme sin provocar daños colaterales, porque mi madre ya padecía bastante con el proceso de la enfermedad y las consecuencias de los tratamientos.

A usted le vino bien.

Totalmente. Me trasladé con mi novio a vivir a Gijón. Y aquí encontré un trabajo. Soy cocinera en un centro infantil y juvenil. ¡Me encanta! Porque conjuga las dos ramas de mis estudios y me permite seguir trabajando en lo que me apasiona.

¿Qué es lo primero en lo que se puso a trabajar como presidenta?

El proyecto más inmediato es poder conseguir las subvenciones que necesitamos para desarrollar nuestra actividad. Es fundamental. Llegan tarde y son escasas. Estamos volcadas con todo el papeleo. Queremos ampliar la oferta deportiva. En particular, las actividades adaptadas que tenemos en Talasoponiente y la ayuda psicológica que prestamos.

¿La Ley de Dependencia?

Es un tema que está complicadillo pero seguiremos reclamando. Es una cuestión que atacaba mucho Sila y no lo podemos olvidar.

Barreras arquitectónicas

¿Qué otras líneas de trabajo se marcarán?

Seguiremos con el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas que plasmamos en un proyecto, 'Rosas y espinas', donde denunciamos todos los obstáculos que vemos en los barrios de Gijón. Y seguiremos con las marchas, los talleres de autoayuda y nuestras actividades.

¿Cómo asimila una mujer joven un futuro con la amenaza de convertirse en dependiente? En su caso, lleva años con pareja.

Es muy duro y se necesita tiempo. Tienes que renunciar a lo que te gusta, a tu vida e intentar ser normal, aunque no puedas ni levantar el brazo para secarte el pelo. Cuando conocí a mi novio le dije: «Oye, mira, tengo esto». Mis amigos no querían que le dijera que tenía la enfermedad, me decían que no lo llevaba escrito en la frente, pero preferí hacerlo. Me da miedo depender de alguien para todo, no valerme por mí misma porque soy muy independiente, es difícil pensar en eso.

Intenta llevar una vida normal.

Al máximo posible, aunque tengo que planificarlo todo porque estoy con la medicación. Este tratamiento ya no supone ningún problema. Estoy solo con el biológico, una vez por semana. Ya he acabado con el de metotresato que era más pesado.

¿Se ha sentido impedida?

Cuando tienes dolor es complicado porque quieres hacer cosas, pero no puedes. Intento superarme. Por el verano me llevé el tratamiento en un kit de playa y me fui de vacaciones. Cambiar de clima me favorece. Me prepararon las neveras, las jeringuillas. Lo único es que, al no tener sistema inmune, estás más sensible a todo; hay que tener más cuidado.

¿Algún tema que le preocupe y que afecte a las discapacitadas?

La violencia de género. Es un asunto que está a la orden del día. Si una mujer en plenas facultades piensa que lo tiene que aguantar, en el caso de las discapacitadas, en mayor medida. Es lo peor.